Javier Aguirre se dijo tranquilo y satisfecho tras victoria de México contra Panamá

Javier Aguirre terminó satisfecho tras el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Panamá. Más allá del resultado, el estratega nacional valoró el desempeño de los jóvenes que convocó y dejó claro que el principal objetivo está puesto en llegar de la mejor manera al 11 de junio, fecha marcada como clave con la inauguración del Mundial.

“Uno siempre quiere ganar, golear, ustedes quieren ver a su equipo ganar, en ese afán queremos llegar al 11 de junio con el mejor equipo posible, no hay que olvidar que han sido rivales fuertes, es aprendizaje y todo está enfocado en el 11 de junio, en ese aprendizaje seguimos, hoy me voy tranquilo”, señaló.

El Tri venció a Panamá con un autogol | IMAGO 7

El técnico mexicano destacó que el encuentro sirvió como una prueba importante para ambos conjuntos, especialmente por la inclusión de caras nuevas y jugadores que vivieron su debut con el Tricolor.

“Nos sirvió a cada equipo este partido vimos gente nueva, gente que debutó hoy, no es fácil la adaptación habíamos visto a Panamá en Bolivia hacen un partido muy organizado, no se desesperó y yo creo que estuvimos muy iguales, incómodo los dos equipos”, dijo.

Aguirre también puso énfasis en la respuesta de los jóvenes, incluidos futbolistas nacidos en Estados Unidos que eligieron representar a México, resaltando su adaptación y personalidad en la cancha.

Aguirre destacó el trabajo de los jóvenes | IMAGO 7

“Son tres chicos que nacieron en Estados Unidos y decidieron jugar para México, no desentonaron, Hormiga, hay gente que tiene 20 años vamos encontrando un equipo bueno. Buscaremos gente que pueda jugar en distintos puestos”, argumentó.

Finalmente, el seleccionador fue claro al reconocer que el panorama rumbo al Mundial sigue abierto y que factores como lesiones o bajas de juego obligan a mantenerse atentos y flexibles en la elección del plantel.

“En el futbol nada está claro. Hemos padecido lesiones, lo que fue la baja de juego, el tema de Hirving, son cosas que pasan y no controlas. Hay que estar alerta a todo, tenemos un equipo que podemos elegir y no van a desentonar”, finalizó.