Javier Aguirre revela detalles sobre sus porteros para el Mundial 2026

La Selección Mexicana sacó un apretado triunfo por la mínima ante Panamá en su visita al Estadio Rommel Fernández, tras el juego Javier Aguirre destacó una vez más la situación con la que está valorando a sus guardametas de cara al Mundial 2026.

El Vasco aseguró que tiene suficientes elementos para poder definir y que es un tema que no le preocupa: ““La portería realmente no me preocupa. Hemos estado contemplando siete porteros distintos, es cierto y no voy a tapar el sol con un dedo que ‘Tala’ y Malagón van en un paso por delante.”

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Ya tiene a su tercer portero?

“Estamos en la búsqueda de un tercer portero, un cuarto portero que nos puedan ayudar, y Acevedo está en esa lista porque es un gran muchacho, es muy buen arquero y si no le doy minutos tampoco se los di a Tapia, o a Ochoa, o a Carlos Moreno o algún otro que haya venido con nosotros, pero no estoy preocupado por ese puesto, realmente no lo estoy”, resaltó el entrenador.

Aguirre reafirmó que no hay preocupación: “El portero no me preocupa que juegue o no juegue, créanmelo porque veo que está en su equipo, y sería muy injusto decir que le metieron 400 goles y no por eso lo voy a descartar, y no me refiero a Carlos sino algún otro portero, y si le metieron goles puede ser porque su equipo no defiende bien o yo que sé.

Javier Aguirre aseguró que la portería es un tema que está evaluando como precisión: “De todos los puestos, el del portero es el más específico y muchas veces el entrenamiento te dicta muchas cosas como la técnica, la conducta, la actitud, la velocidad, la reacción, la fuerza en las piernas, la agilidad, la personalidad misma.

“Entonces es muy difícil evaluar a un portero solamente por un partido porque de repente se comen goles y se dice que está mal, y no es verdad, y no que es un mal arquero, sólo tuvo un infortunio porque se puede equivocar en la toma de decisiones”, mencionó.

Aguirre l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Quiñones?

Javier Aguirre resaltó que tiene a Julián Quiñones considerado: “Es difícil hablar de jugadores que no están aquí, pero Julián es un grandísimo jugador, es un jugador espectacular, con nosotros ha ayudado, tiene registros que no vemos comúnmente en los jugadores.

“Nadie tiene las puertas cerradas conmigo, siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, eso lo hace elegible", aseguró Aguirre tras la competencia en el ataque rumbo al Mundial 2026 con jugadores que han elevado la competencia con Armando González incluido.