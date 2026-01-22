¡Nueva era! Los jugadores que recibieron su primer llamado a Selección Mexicana con Javier Aguirre

La Selección Mexicana iniciará una nueva etapa bajo el mando de Javier “Vasco” Aguirre, quien ha optado por refrescar al plantel y abrirle la puerta a nuevas caras. En esta ventana internacional, México enfrentará a Panamá y Bolivia, duelos que servirán como laboratorio rumbo al proceso mundialista.

Uno de los principales focos de atención es la presencia de jugadores que apenas debutarán o viven su primera convocatoria con el mayor. En total, ocho futbolistas han sido llamados por primera vez, reflejando la intención del cuerpo técnico de ampliar el universo de opciones y observar talento joven y emergente.

Denzell García recibió su primer llamado al Tri | MEXSPORT

Entre los casos más destacados se encuentra Denzell García, quien ha tenido un crecimiento constante en la Liga MX, así como Kevin Castañeda, mediocampista que se ha consolidado por su dinámica y capacidad ofensiva. A ellos se suma Eduardo Águila, defensor que recibe su primera oportunidad tras buenas actuaciones a nivel de clubes.

También aparece Everardo López, una de las sorpresas de la convocatoria, junto a Iker Fimbres, joven mediocampista que ha llamado la atención por su técnica y visión de juego. En el plano internacional, destacan los nombres de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, futbolistas con doble nacionalidad que buscan consolidarse definitivamente con la selección mexicana después de ya tener el permiso que los otorga jugar para México.

Fimbres también está entre los convocados | MEXSPORT

Estos encuentros ante Panamá y Bolivia no solo marcarán el debut de varios jugadores con la camiseta nacional, sino que también serán una prueba clave para demostrar que pueden competir al más alto nivel y convertirse en opciones reales para el futuro del “Tri.”

Estos amistosos de enero se perfilan como un punto de partida para una renovación gradual, donde Aguirre comienza a delinear la base de un equipo que combina experiencia con juventud, pensando en los retos que vienen para la Selección Mexicana.