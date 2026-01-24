VIDEO: Aparece “La Nicholette” explicando su desaparición tras un 'levantón'

Mientras las autoridades de Sinaloa hacen todo lo posible para encontrar a la influencer conocida como “La Nicholette”, en redes sociales apareció un video donde se le puede ver explicando las razones del por qué fue secuestrada.

La joven revela que su ‘levantón’ no fue por casualidad sino por perecer a una célula criminal contraria a Los Chapos, es decir, a Los Mayos.

Hasta el momento no se tiene información del paradero de la joven / Especial

“Hola, estoy aquí leyendo este mensaje para dejar un mensaje muy en claro. Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de Mayito Flacos Mayosetas”, dijo.

Repartía dinero a policía

Parte de su trabajo, según narra desde su cautiverio, era pagarle a los cuerpo de seguridad para que los dejaran trabajar y además que ayudó a mover armas y dinero.

En un video donde aparece, revela que la pagaba a las autoridades / Especial

“Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración. 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán”, declaró.

Pero además expuso: “Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero. Siempre les ayudé. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violado y quemado”.

Las autoridades de Culiacán armaron un operativo para dar con ella / Especial

Qué pasó con La Nicholette

Cabe recordar que tras su desaparición, se difundió un video donde se puede ver el momento en que dos jóvenes la bajan de su camioneta de lujo y la suben a un auto particular para luego escapar.

"La Nicolette" era creadora de contenido en sus redes sociales, donde promocionaba marcas y su estilo de vida. Y ante su secuestro, las autoridades montaron un operativo para dar con su paradero, pero hasta el momento no se tiene más información.

La Nicholette dice que pertenece al grupo de los Mayos / Especial

La Nicholette se dice engañada

En su video que dura menos de dos minutos, la joven ‘levantada’ se dijo engañada por su célula criminal pues le dijeron que en la zona ya no operaban los Chapos y que la Mayiza podría ganar la guerra entre ambos bandos con ayuda de las autoridades.

“También quiero decirles que no tengan a la gente engañada como a mí me engañaron, diciendo que la capital es de ustedes y que ya no había gente de los chapos. No saben lo que he mirado aquí ni siquiera en donde me tienen. Lo que ustedes me contaron no tiene nada de verdad de lo que ustedes suben en los grupos de Whatsapp y en las redes sociales”, afirmó.

Y por último mencionó: “Ustedes y ni todos sus aliados y los judiciales estatales juntos han podido ganar esta guerra. Vean nomás donde me tienen, lo que hicieron con su guerra y sus mentiras, en lo que llevó tanta matanza y secuestro de mujeres inocentes. Por favor, den con el parado del menor de edad llamado Devani Gustavo Hernández Valdés que se secuestraron el 21 de julio del 2025 en la colonia 4 de marzo”.