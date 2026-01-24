¡Crocs de LEGO rompen internet! Precio, fecha y reacciones a su peculiar diseño

Ni Adidas, ni Nike, ni Yeezys... ¡LEGO! La marca de bloques más famosa del planeta se unió con Crocs para crear un calzado que nadie pidió, pero que todos están comentando: los LEGO Crocs Brick Clog, unos zapatos rojos, enormes, cuadrados y tan virales como polémicos.

La locura estalló cuando se reveló su precio: $199.99 dólares en LEGO.com o $149.99 en la tienda oficial de Crocs, es decir hasta 3 mil 400 pesos, dependiendo donde los compres. ¿Lo mejor (o lo peor)? ¡Incluyen un muñeco LEGO con sus propios Crocs! Y los puedes conseguir desde ya las páginas oficiales.

En la compra de tus LEGO Crocs te regalan un muñequito / IG: @crocs

Un modelo que sorprende

Las reacciones no tardaron: “¿¡QUÉ SON?! Son casi tan caras como mis tenis anchos especiales para correr”, escribió ScribScrob en Reddit. “Pagaría quizás 30 dólares por estas cosas, no 200”.

“Por $199 en LEGO o $149 en Crocs es ridículo. Los modelos ni siquiera pueden caminar bien con ellos”, soltó otro usuario. “¡Llevo más de 18 años comprando Crocs y no voy a comprar estos!”.

Si te interesan estos modelos empieza por juntar 200 dólares / IG: @crocs

¿Un meme caminable?

Y aunque el hate llovió como piezas sueltas, también hay quien ya los ama por su estilo “ridículamente genial”.

“Después de un tiempo, empiezas a pensar que también son adorables. Es un gusto adquirido”, escribió barnhardontcare.

“Necesitas terapia de exposición a Crocs para disfrutarlas. lol.”

Su peculiar diseño han hecho que el internet explote / IG: @crocs

Otros los comparan con las Big Red Boots de MSCHF, esa otra rareza viral de 2023: Tienes que ser un tipo muy específico de persona de moda excéntrica para usar estas prendas en público”.

Lo que es un hecho es que ya generaron conversación en Paris Fashion Week, donde el rapero Tommy Cash desfiló con ellos. Para Crocs y LEGO esto es solo el principio, pues anunciaron una colaboración de varios años.

“Somos dos marcas que nos enorgullecemos de estar construidas de manera diferente,” dijo Carly Gomez, directora de marketing de Crocs. “Realmente hemos roto el molde de una manera como nunca antes lo habíamos hecho”.

Los modelos pronto estarán en todos los países / IG: @crocs

¿Moda o burla?

Con lanzamientos anteriores que van desde 7-Eleven hasta Balenciaga, Crocs sigue apostando por lo raro. Y con LEGO como aliado, el futuro será... cuadrado.

“Estos se ven absolutamente divertidos y seguramente serán memeeados hasta la saciedad”, aseguró Jay’s Brick Blog.

Así que ya sabes: si ves a alguien caminando con bloques rojos en los pies, no lo critiques… quizá pagó más que tú por tus tenis deportivos.