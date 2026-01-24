Bournemouth vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 23

Esteban Gutiérrez
24 de Enero de 2026

 

 

El Liverpool de Arne Slot viaja al sur de Inglaterra para enfrentarse al Bournemouth en un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones de seguir en puestos de competencias europeas. 

Los Reds se sitúan actualmente en la 4.ª posición con 36 puntos y llegan con un sabor de boca amargo tras una empate 1-1 en casa contra el Burnley, uno de los coleros de la clasificación.

El Liverpool ha mostrado síntomas de mejoría tras un inicio de temporada que puso en la cuerda floja el puesto de Slot. Sin embargo, siguen sin potenciar su poderoso plantel y suman cuatro juegos sin ganar. 

Por otro lado, el Bournemouth se encuentra en la 15.ª posición con 27 puntos. Aunque están diez unidades por encima de la zona de descenso, los "Cherries" no quieren dejar escapar puntos y buscarán aprovechar su buena racha (solo una derrota en sus últimos cinco partidos).

El historial entre ambos es el esperado, con los Reds registrando nueve victorias en sus más recientes diez choques en la Premier League.

