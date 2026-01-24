Netflix transmitirá en vivo la escalada al Taipei 101: fecha, horario y cómo verla

Netflix confirmó que transmitirá en vivo Skyscraper Live, un especial en el que el escalador estadounidense Alex Honnold intentará ascender sin cuerdas ni arnés el icónico rascacielos Taipei 101 —uno de los edificios más altos de Asia— en un evento retransmitido globalmente para sus suscriptores.

Netflix transmitirá en vivo el ascenso extremo al edificio de 508 metros desde múltiples ángulos para audiencias globales. / Netflix

¿Cuándo y cómo ver Skyscraper Live?

Fecha y horario

Originalmente programado para el viernes 23 de enero de 2026, la transmisión en vivo fue pospuesta por mal clima y ahora está prevista para el sábado 24 de enero de 2026, con horarios que varían según la región.

Horarios por región

México (CDMX): 19:00 (7:00 p.m.)

Colombia, Perú: 20:00 (8:00 p.m.)

Argentina, Chile, Uruguay: 22:00 (10:00 p.m.)

España: 02:00 del domingo 25 de enero (madrugada)

La transmisión se realizará exclusivamente a través de Netflix, accesible desde la aplicación en televisores, computadoras y dispositivos móviles.

La transmisión de la escalada de Taipei 101 por Netflix fue reagendada por mal clima, y se espera conectividad global. / Netflix

¿Quién es Alex Honnold y por qué es importante este evento?

Alex Honnold es un escalador estadounidense mundialmente reconocido por sus ascensos en modalidad free solo —es decir, sin cuerdas ni protección—, incluido su histórico ascenso al acantilado El Capitan en Yosemite, documentado en la película “Free Solo” ganadora del Óscar.

En este nuevo reto, Honnold intentará llegar a la cima del Taipei 101, un edificio de 508 metros de altura y 101 pisos, poniendo a prueba su técnica y resistencia ante una audiencia global conectada en tiempo real.

El escalador estadounidense Alex Honnold, conocido por sus ascensos en modalidad “free solo”, protagoniza el evento en vivo. / Netflix

¿Por qué genera tanta atención?

La combinación entre deporte extremo y transmisión en vivo ha convertido al evento en un fenómeno mediático. Analistas destacan los desafíos técnicos de transmitir en tiempo real una escalada de este tipo y el impacto que puede tener tanto en espectadores como en la industria del entretenimiento.

Además del espectáculo en sí, la comunidad ha debatido sobre los riesgos éticos y de seguridad que implica divulgar una proeza de alto peligro sin ediciones ni postproducción.