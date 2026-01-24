Condusef alerta sobre fraudes financieros en México que ahora manipulan emociones

Los fraudes financieros en México han evolucionado y ya no dependen únicamente del robo de datos personales o bancarios. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que los delincuentes ahora recurren a la manipulación emocional para convencer a las personas de entregar su información o realizar transferencias.

De acuerdo con el organismo, estas nuevas modalidades se basan en generar miedo, urgencia o confianza, provocando que las víctimas actúen de forma impulsiva sin verificar la autenticidad de llamadas, mensajes o correos electrónicos que aparentan ser de instituciones financieras.

La Condusef alertó que los fraudes financieros ahora buscan manipular emociones como miedo y urgencia./ Pixabay

La Condusef explicó que los estafadores suelen hacerse pasar por bancos, aseguradoras o empresas reconocidas, utilizando mensajes que advierten sobre supuestos cargos no reconocidos, bloqueos de cuentas o problemas de seguridad que requieren atención inmediata.

¿Cómo operan los nuevos fraudes que manipulan emociones?

Según la Condusef, los delincuentes diseñan escenarios creíbles que presionan a las personas a actuar rápido. Una de las tácticas más comunes es alertar sobre un problema urgente que, si no se atiende de inmediato, podría generar pérdidas económicas, lo que reduce la capacidad de análisis de la víctima.

Los estafadores se hacen pasar por instituciones financieras para engañar a los usuarios./ Pixabay

Estas prácticas incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y enlaces que dirigen a páginas falsas con apariencia casi idéntica a la de portales oficiales. En muchos casos, los usuarios terminan proporcionando datos confidenciales o autorizando transferencias sin saber que están siendo engañados.

El organismo también señaló que estos fraudes no distinguen edad ni nivel educativo, ya que apelan a reacciones emocionales naturales que pueden afectar a cualquier persona en momentos de estrés o preocupación.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes financieros

Ante este panorama, la Condusef recomienda no compartir información personal o bancaria por teléfono, mensajes o correos electrónicos, incluso si el contacto parece provenir de una institución legítima. Ningún banco solicita datos confidenciales por estos medios.

Llamadas y mensajes falsos son algunas de las tácticas más comunes en los nuevos fraudes financieros./ Pixabay

Asimismo, se sugiere verificar directamente con la institución financiera a través de sus canales oficiales antes de responder a cualquier aviso sospechoso, además de desconfiar de ofertas que prometen beneficios inmediatos o condiciones poco realistas.