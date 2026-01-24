¡Ya NO hay boletos! BTS logra un sold out en tiempo récord

¡Se hizo historia! En solo 37 minutos, la boyband surcoreana BTS agotó todos los boletos para sus tres conciertos en la Ciudad de México, marcando un antes y un después en la venta de espectáculos en el país.

La agrupación, que se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, logró uno de los procesos de venta más intensos jamás registrados. De acuerdo con Ticketmaster, 1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual y la locura fue tal que la totalidad del inventario se evaporó en menos de 40 minutos.

Los BTS rompieron récord de ventas en 37 minutos / FB: @bangtan.official

Un fenómeno global… con base en México

El furor arrancó con la preventa para fans —que duró menos de una hora— y explotó con la venta general. El impacto fue tan grande que personas de más de 1,300 ciudades del mundo intentaron conseguir entradas para los conciertos en la capital mexicana.

Las ciudades que más buscaron boletos a nivel nacional fueron:

CDMX

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

La fila virtual para un boleto llegó a 1.1 millones de personas / FB: @bangtan.official

Y en el plano internacional, destacaron:

Lima

Santiago

Bogotá

California

Texas

El furor por BTS en México se demostró este fin de semana / FB: @bangtan.official

BTS y ARMY: amor sin fronteras

El regreso de BTS a México no es sólo un concierto más, es un evento cultural de escala planetaria. Con una carrera que ha roto récords, derribado prejuicios y conectado a millones de fans, BTS ha convertido su música en una plataforma de valores y comunidad.

“Esto confirma que la llamada fiebre BTS es un fenómeno global”, señalaron organizadores del evento, quienes añadieron que México se ha consolidado como una de las plazas más importantes del K-pop en Latinoamérica.

Y no es para menos: el Estadio GNP Seguros, donde tocarán, es actualmente reconocido como el estadio de conciertos número uno del mundo. El escenario perfecto para que la CDMX se una a un momento musical sin precedentes.

Será hasta mayo que los BTS tocarán suelo mexicano / FB: @bangtan.official