SEP anuncia suspensión de clases para el lunes 26 y martes 27 de enero por bajas temperaturas

Mucha atención, porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria los próximos lunes 26 y martes 27, debido a las condiciones climáticas extremas que generará la tercera tormenta invernal de la temporada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Autoridades informaron que el próximo lunes y martes no habrá clases presenciales/SEP

Frente frío 31 y tercera tormenta invernal

El invierno ha calado con fuerza en gran parte de la República Mexicana, y actualmente se resienten los efectos del frente frío número 31, el cual provocará:

Marcado descenso de temperaturas

Rachas de viento

Lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noroeste del país

en el norte y noroeste del país Caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

La razón son las bajas temperaturas que se han sentido en los últimos días/Pixabay

En qué estado se suspenden las clases

Derivado de esta situación, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), anunció la suspensión de clases presenciales en Educación Básica los días lunes 26 y martes 27 de enero de 2026, recurriendo a la modalidad a distancia.

Importante:

Aunque el anuncio de la Secretaría de Educación se volvió tendencia en redes sociales y generó interés a nivel nacional, la suspensión aplica exclusivamente para el estado de Chihuahua, una de las entidades más afectadas por las bajas temperaturas.

La suspensión de clases es exclusiva para el estado de Chihuahua/SEP

Comunicado oficial de las autoridades

“Esta medida preventiva se deriva de la responsabilidad del Gobierno del Estado de proteger a la población, al reducir la exposición a condiciones climáticas extremas y limitar la movilidad en calles y carreteras, lo que contribuye a disminuir riesgos a la salud y a fortalecer la seguridad de las comunidades escolares y de la sociedad en general.

“La Secretaría de Educación y Deporte mantiene una coordinación permanente con las instancias correspondientes, por ello exhorta a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información y a los comunicados oficiales que se emitan en los próximos días, a través de los canales institucionales”, se lee en el comunicado.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades realizan recomendaciones a la población/X: @CNPC_MX

¿Habrá suspensión de clases en el resto del país?

En el resto de México, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, no existe un anuncio oficial de suspensión de clases por parte de la SEP, pese a que el termómetro también registra bajas temperaturas durante las primeras horas del día.

En estas entidades, las autoridades únicamente han activado alertas amarillas y naranjas por el descenso térmico, pero las clases continúan con normalidad.