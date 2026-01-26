Desplazadores en cajeros automáticos: así operan para robar tarjetas y NIP en México

Los desplazadores se han convertido en uno de los métodos de robo más comunes en cajeros automáticos en México, afectando a usuarios que, sin darse cuenta, pierden su tarjeta y su dinero en cuestión de minutos. Este tipo de fraude ocurre principalmente en cajeros mal vigilados o durante horarios de baja afluencia.

De acuerdo con reportes de autoridades y especialistas en seguridad bancaria, los delincuentes aprovechan la distracción del usuario para colocar un objeto en la ranura del cajero, impidiendo que la tarjeta sea expulsada tras realizar la operación.

Los desplazadores son dispositivos colocados en cajeros automáticos para impedir la salida de la tarjeta./ Pixabay

¿Qué son los desplazadores y cómo funcionan?

Los desplazadores son dispositivos físicos, generalmente de plástico, metal o acrílico, que se introducen en la ranura del cajero automático. Su función es bloquear la salida de la tarjeta una vez que el usuario concluye la transacción.

Cuando la persona intenta recuperar su tarjeta y no lo logra, suele pensar que el cajero se la “tragó”. En ese momento, los delincuentes, que permanecen cerca observando, aprovechan para intervenir.

Cubrir el teclado al ingresar el NIP ayuda a reducir el riesgo de robo en cajeros automáticos./ Pixabay

Así roban tu tarjeta y tu NIP en segundos

El fraude se completa cuando los criminales observan al usuario teclear su NIP o lo inducen a repetirlo con el pretexto de ayudar. Una vez que la víctima se retira, los delincuentes retiran el desplazador, extraen la tarjeta y utilizan el NIP para realizar retiros inmediatos.

En muchos casos, los robos ocurren en cuestión de minutos, antes de que la persona logre reportar el incidente al banco y bloquear su cuenta.

Delincuentes aprovechan la distracción de los usuarios para robar tarjetas y obtener el NIP./ Pixabay

Autoridades han detectado que este modus operandi se presenta con mayor frecuencia en cajeros ubicados en la vía pública, centros comerciales con poca vigilancia o zonas con alta afluencia, donde el movimiento permite a los delincuentes pasar desapercibidos.

Los bancos recomiendan no aceptar ayuda de desconocidos, cubrir el teclado al ingresar el NIP y revisar visualmente la ranura del cajero antes de insertar la tarjeta. Si la tarjeta no es devuelta, se debe cancelar la operación y comunicarse de inmediato con la institución bancaria.

También se aconseja utilizar cajeros dentro de sucursales bancarias y reportar cualquier anomalía al personal de seguridad o a las autoridades correspondientes.