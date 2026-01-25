¿Qué es el trend viral de rhode y cómo crear tus fotos?

Las imágenes con estética rosa, minimalista y luminosa, inspiradas en el estilo visual de Rhode, la marca de Hailey Bieber, se han convertido en una tendencia constante en redes sociales. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, es posible recrear este tipo de fotografías sin necesidad de cámaras profesionales ni programas complejos de edición.

Una de las herramientas que ha ganado popularidad para lograr este efecto es Gemini, el sistema de IA de Google, que permite generar imágenes a partir de descripciones de texto. Con instrucciones precisas, los usuarios pueden obtener fotos con tonos suaves, fondos rosados y una estética limpia muy similar a la que domina en campañas de belleza y lifestyle.

La inteligencia artificial permite crear fotos con estética rosa y minimalista sin necesidad de edición profesional./ RS

¿Qué son las fotos estilo Rhode y por qué son tendencia?

Las fotos estilo Rhode se caracterizan por el uso de tonos pastel, especialmente el rosa, iluminación suave, fondos simples y una sensación de frescura y elegancia. Este tipo de estética se asocia con el cuidado personal, la belleza natural y el minimalismo visual, lo que las hace altamente atractivas para plataformas como Instagram y TikTok.

Las imágenes estilo Rhode se han vuelto tendencia en redes sociales por su apariencia limpia y luminosa./ RS

Su popularidad ha llevado a creadores de contenido y marcas pequeñas a buscar formas accesibles de replicar este estilo, y la inteligencia artificial se ha convertido en una de las opciones más prácticas para lograrlo.

Cómo hacer fotos rosas con IA en Gemini

Para crear imágenes con este estilo usando Gemini, lo primero es acceder a la plataforma e ingresar una descripción detallada de la imagen que se desea generar. Es importante especificar elementos como el color rosa dominante, la iluminación suave, el fondo limpio y el ambiente minimalista.

Gemini, la herramienta de IA de Google, facilita la generación de imágenes a partir de descripciones de texto./ RS

Entre más claro sea el prompt, mejores serán los resultados. Por ejemplo, se pueden solicitar retratos, productos o escenas cotidianas con una paleta rosada y estética editorial, similar a sesiones fotográficas de marcas de belleza.

Una vez generada la imagen, Gemini permite realizar ajustes o generar nuevas versiones hasta obtener el resultado deseado. Este proceso facilita experimentar con distintos estilos sin necesidad de invertir tiempo o dinero en producciones tradicionales.

Especialistas en contenido digital señalan que este tipo de herramientas no solo agiliza la creación visual, sino que también democratiza el acceso a estilos que antes solo estaban al alcance de grandes marcas.