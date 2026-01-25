Sergio Ramos llega a un principio de acuerdo para comprar al Sevilla

La leyenda española y exjugador de Rayados de Monterrey dará un nuevo paso en su carrera

Sergio Ramos llega a un principio de acuerdo para comprar al Sevilla
Sergio Ramos | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco
25 de Enero de 2026

Sergio Ramos ha dado un paso clave en su vínculo con el Sevilla FC, al alcanzar un principio de acuerdo con el grupo de accionistas de referencia del club para explorar la compra de la entidad. La operación, todavía en fase inicial, marcaría un hecho histórico al colocar a uno de los grandes referentes del club como posible propietario.

El acuerdo contempla un periodo de exclusividad y revisión financiera, en el que el grupo encabezado por Ramos analizará la situación económica y estructural del Sevilla antes de presentar una oferta definitiva. Este proceso será determinante para saber si la negociación avanza hacia una compra formal.

Sergio Ramos | AP
¿Por qué Sergio Ramos quiere comprar al Sevilla FC?

El interés de Ramos responde tanto a un componente emocional como estratégico. El defensor se formó en la cantera sevillista y debutó profesionalmente con el club antes de convertirse en una de las figuras más importantes del futbol mundial, por lo que su intención sería liderar un proyecto de estabilidad y crecimiento a largo plazo.

La propuesta está respaldada por un grupo inversor internacional, con el que Ramos buscaría adquirir la mayoría accionarial del club. La oferta presentada habría sido considerada sólida por los accionistas principales, motivo por el cual se abrió esta etapa de negociaciones preferentes.

El movimiento se produce en un contexto complejo para el Sevilla FC, que en los últimos años ha enfrentado dificultades deportivas e institucionales, alejándose de los puestos europeos y con una presión creciente sobre su modelo de gestión. La posible llegada de un nuevo grupo propietario podría marcar un punto de inflexión.

Sergio Ramos | AP
El impacto que tendría Sergio Ramos como propietario del Sevilla

De concretarse la compra, Sergio Ramos pasaría a ocupar un rol determinante en la toma de decisiones del club, con el reto de reordenar la estructura económica y deportiva. Su figura aportaría liderazgo, identidad y un fuerte peso simbólico para la afición sevillista.

Aunque Ramos aún no ha anunciado oficialmente su retiro como futbolista, este movimiento refleja una proyección clara hacia el futuro, con la mirada puesta en la gestión y dirección de un club de primer nivel. Su experiencia en la élite del futbol europeo sería uno de los principales activos del proyecto.

Con PSG | AP
Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

