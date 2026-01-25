Yamal realiza icónico festejo de Cristiano Ronaldo tras golazo ante Real Oviedo

Lamine Yamal dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo del futbol. El joven atacante del FC Barcelona imitó una histórica celebración de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid, gesto que no pasó desapercibido tras marcar el tercer gol en la goleada 3-0 sobre el Real Oviedo.

La escena se produjo luego de que Yamal definiera con autoridad para sentenciar el encuentro. Frente a la grada, el canterano blaugrana cruzó los brazos y adoptó la postura que durante años se convirtió en sello personal de Cristiano en el Santiago Bernabéu, desatando reacciones inmediatas entre aficionados y en redes sociales.

Yamal l X:FCBarcelona_es

¿Imitó a Cristiano Ronaldo?

La celebración, cargada de simbolismo, evocó uno de los capítulos más intensos del Clásico español, al recordar la etapa del portugués como máximo referente del Real Madrid y antagonista histórico del Barcelona. Que el gesto llegara desde un futbolista formado en La Masía añadió un matiz especial al momento.

Más allá de la polémica o la nostalgia, el festejo reflejó la personalidad y confianza de Lamine Yamal, quien continúa dando pasos firmes en su consolidación con el primer equipo. A su corta edad, el atacante no solo responde en el marcador, sino que también asume protagonismo en escenarios de alta exposición.

Barcelona l X:FCBarcelona_es

En lo deportivo, el Barcelona firmó un partido sólido ante el Real Oviedo, dominando de principio a fin y cerrando el encuentro con autoridad. El gol de Yamal puso el broche final a una actuación convincente del conjunto blaugrana.

La imagen del festejo ya es parte del debate futbolero: para algunos, un homenaje; para otros, una provocación con historia. Lo cierto es que Lamine Yamal volvió a captar los reflectores, demostrando que su impacto va más allá de los goles.

Golazo de Yamal l X:FCBarcelona_es

Barcelona continúa en el liderato

Con actuaciones como esta, el joven talento del Barcelona sigue escribiendo sus primeras páginas en la élite, dejando claro que no teme a los símbolos del pasado y que está listo para construir los suyos propios.

Por lo pronto, el Barcelona recuperó el liderato en LaLiga tras esta importante victoria y sigue con ventaja de un punto por encima del Real Madrid que hizo lo suyo y derrotó al Villarreal en la Jornada 21.