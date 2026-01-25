Germán Berterame anotó el único gol del partido del Tri ante Bolivia

La Selección Mexicana de Javier Aguirre viajó a Bolivia para enfrentar al combinado de dicho país y así cerrar la 'mini gira' en contra de rivales sudamericanos, con ambos resultados terminando en victoria por exactamente el mismo resultado.

Para el duelo más reciente, fue Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey, fue el autor del único gol con el que el Tri logró quedarse con el marcador a su favor en su segundo partido de preparación en el año de cara a la Copa del Mundo de 2026, la cual está a tan solo meses de llevarse a cabo.

Festejo mexicano bajo el calor | MexSport

Gol de una posible baja de la Liga MX

Fue al minuto 68, incluso después de haber entrado de cambio, cuando Germán Berterame aprovechó un balón suelto dentro del área, mismo que tomó para acomodarse, meter un disparo con potencia y vencer al portero, entregándole la ventaja a México en un partido acompañado de mucho calor.

El festejo de Berte fue el habitual, primero junto a sus compañeros y, a la hora de terminar el mismo, dirigirse a las cámaras para hacer su seña característica con la mano izquierda indicando la dedicatoria que acompaña cada uno de sus goles.

Aquí está el GOL con el que nos adelantamos en el marcador. ⚽



Segundo tanto de Germán Berterame vistiendo nuestros colores.

Este gol se ha dado también en el marco de una posible baja del naturalizado mexicano de la Liga MX, ya que en días anteriores, el interés del Inter Miami por hacerse de sus servicios ha ido en crecimiento, quedándose bastante cerca de poder concretar su pase para convertirse en compañero de Lionel Messi.

Crece el interés del Inter Miami

La posible salida de Germán Berterame de Rayados tomó fuerza tras confirmarse el interés formal del Inter Miami. El delantero evitó hablar del tema antes de viajar a la concentración del Tri, limitándose a decir que no podía declarar. Su actitud dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro inmediato.

Desde Miami, Jorge Mas confirmó que existe una oferta concreta por el naturalizado mexicano y que es un perfil ideal para el proyecto encabezado por Messi y Mascherano. El directivo destacó que buscan una plantilla competitiva para MLS, Concachampions y Leagues Cup. Las próximas horas serán clave para definir el desenlace.

Berterame podría abandonar Rayados | MexSport

En lo deportivo, Berterame podría haber firmado su último gol como Rayado ante Mazatlán, con una gran acción individual en contragolpe. El tanto, fiel a su estilo, alimenta la narrativa de una posible despedida. Monterrey y Miami esperan, mientras el atacante mantiene discreción al respecto de la situación.