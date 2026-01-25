Milan deja escapar triunfo ante la Roma y se aleja del liderato

Roma y Milan se quedaron con el sabor agridulce en busca de acercarse al liderato del Inter tras dividir unidades con marcador de 1-1 en el Estadio Olímpico de Roma, en partido correspondiente a la Jornada 22 de la Serie A.

Durante la primera mitad, el encuentro se jugó con alta intensidad y mucha disputa en el medio campo. La Roma intentó imponer condiciones con mayor posesión, mientras que el Milan apostó por transiciones rápidas, generando las aproximaciones más claras en los primeros 45 minutos.

Empate en el Olímpico de Roma l AP

El conjunto rossonero estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de media distancia que exigió una intervención clave del arquero romano, mientras que la Roma respondió con una llegada peligrosa dentro del área que fue contenida por la defensa visitante cuando el gol parecía inminente.

Koni de Winter hacia soñar

El partido se destrabó al minuto 62, cuando el Milan se adelantó en el marcador con gol de Koni de Winter. El defensor apareció en el área tras una jugada a balón parado y, con un remate certero, venció al guardameta para silenciar momentáneamente el Olímpico.

La reacción de la Roma no se hizo esperar. El equipo local adelantó líneas y aumentó la presión, generando peligro constante por las bandas y forzando errores en la zaga milanista, que comenzó a retroceder ante el empuje de los giallorossi.

Gol del Milan l AP

¿Cómo llegó el empate?

El empate llegó al minuto 74, cuando Lorenzo Pellegrini cobró con frialdad un penalti, engañando al portero y desatando la euforia en las gradas del Olímpico. La falta se originó tras una acción dentro del área en una jugada de insistencia ofensiva de la Roma.

En los minutos finales, ambos equipos buscaron el gol de la victoria. Milan estuvo cerca con un contragolpe que pasó rozando el poste, mientras que la Roma respondió con un remate de cabeza que obligó a una atajada espectacular del arquero visitante.

Con el silbatazo final, Roma y Milan repartieron puntos, lo que provocó que ambos se rezagar en el segundo y tercer puesto alejándose del Inter que goleó al Pisa en el arranque de la jornada con un 6-2 para llegar a 52 unidades en lo más alto.

Penal de Pellegrini l AP



