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Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan “Sabor a ti”, telenovela que ya inició rodaje

El elenco de “Sabor a ti” se reunió para dar el tradicional pizarrazo que marca el inicio de grabaciones de la nueva telenovela. / Cortesía TelevisaUnivisión
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:35 - 13 marzo 2026
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Una nueva historia de romance, secretos y ambición llega a la televisión mexicana. La producción ya comenzó su rodaje con un elenco reconocido.

La nueva telenovela Sabor a ti, producida por la reconocida productora Lucero Suárez, inició oficialmente sus grabaciones en la Ciudad de México con un elenco encabezado por Eva Cedeño y Mario Morán.

Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan “Sabor a ti”, el nuevo melodrama producido por Lucero Suárez para TelevisaUnivision. / Cortesía TelevisaUnivisión

El proyecto forma parte de las nuevas apuestas de TelevisaUnivision dentro del género del melodrama, uno de los formatos más tradicionales de la televisión mexicana.

Durante el arranque de producción se realizó el tradicional “pizarrazo”, acto simbólico con el que se da inicio al rodaje de una telenovela.

La historia promete combinar romance, intriga y secretos familiares en un entorno poco explorado en este tipo de producciones: el mundo del vino.

¿De qué trata la nueva telenovela “Sabor a ti”?

La trama sigue la historia de Ángela Herrera, interpretada por Eva Cedeño, una ingeniera agrónoma apasionada por la viticultura.

Tras la muerte de su abuela, Ángela decide quedarse a vivir en Montealegre, donde busca descubrir el misterio que rodea a un vino conocido como “El Embrujo”, producido por Vicente Sarmiento, personaje interpretado por César Évora.

A lo largo de la historia, la protagonista se enfrentará a intrigas familiares, ambición y conflictos personales mientras intenta revelar los secretos que rodean la producción del vino.

El melodrama contará con figuras como César Évora, dentro de su reparto. / Cortesía TelevisaUnivisión

Un elenco lleno de figuras de la televisión mexicana

La producción reúne a un amplio reparto integrado por actores reconocidos de la televisión mexicana. Entre ellos destacan:

  • Eva Cedeño

  • Mario Morán

  • Juan Diego Covarrubias

  • Ara Saldivar

  • César Évora

  • Eduardo Santamarina

  • Erika Buenfil

  • Nuria Bages

  • Alejandro Ibarra

  • Lisset

  • Rodrigo Vidal

  • Arturo Carmona

El melodrama busca atraer a la audiencia con una combinación de actores experimentados y nuevas generaciones dentro del género.

¿Cuándo se estrena "Sabor a ti"?

  • Estreno: 21 de septiembre de 2026

  • Canal: Las Estrellas

  • Horario: 8:30 p.m.

  • De lunes a viernes

Con el inicio del rodaje, “Sabor a ti” se perfila como uno de los próximos melodramas de TelevisaUnivision./ Cortesía TelevisaUnivisión
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