Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan “Sabor a ti”, telenovela que ya inició rodaje

La nueva telenovela “Sabor a ti”, producida por la reconocida productora Lucero Suárez, inició oficialmente sus grabaciones en la Ciudad de México con un elenco encabezado por Eva Cedeño y Mario Morán.

Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan “Sabor a ti”, el nuevo melodrama producido por Lucero Suárez para TelevisaUnivision. / Cortesía TelevisaUnivisión

El proyecto forma parte de las nuevas apuestas de TelevisaUnivision dentro del género del melodrama, uno de los formatos más tradicionales de la televisión mexicana.

Durante el arranque de producción se realizó el tradicional “pizarrazo”, acto simbólico con el que se da inicio al rodaje de una telenovela.

La historia promete combinar romance, intriga y secretos familiares en un entorno poco explorado en este tipo de producciones: el mundo del vino.

¿De qué trata la nueva telenovela “Sabor a ti”?

La trama sigue la historia de Ángela Herrera, interpretada por Eva Cedeño, una ingeniera agrónoma apasionada por la viticultura.

Tras la muerte de su abuela, Ángela decide quedarse a vivir en Montealegre, donde busca descubrir el misterio que rodea a un vino conocido como “El Embrujo”, producido por Vicente Sarmiento, personaje interpretado por César Évora.

A lo largo de la historia, la protagonista se enfrentará a intrigas familiares, ambición y conflictos personales mientras intenta revelar los secretos que rodean la producción del vino.

El melodrama contará con figuras como César Évora, dentro de su reparto. / Cortesía TelevisaUnivisión

Un elenco lleno de figuras de la televisión mexicana

La producción reúne a un amplio reparto integrado por actores reconocidos de la televisión mexicana. Entre ellos destacan: Eva Cedeño

Mario Morán

Juan Diego Covarrubias

Ara Saldivar

César Évora

Eduardo Santamarina

Erika Buenfil

Nuria Bages

Alejandro Ibarra

Lisset

Rodrigo Vidal

Arturo Carmona El melodrama busca atraer a la audiencia con una combinación de actores experimentados y nuevas generaciones dentro del género.

¿Cuándo se estrena "Sabor a ti"?

Estreno: 21 de septiembre de 2026

Canal: Las Estrellas

Horario: 8:30 p.m.

De lunes a viernes