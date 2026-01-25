Así fue el golazo acrobático de Yamal ante Real Oviedo

Lamine Yamal anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció 3-0 al último clasificado Oviedo, de Guillermo Almada, para recuperar el liderato de la liga española.

Dani Olmo y Raphinha también marcaron en la segunda mitad, ambos jugadores aprovechando errores defensivos de la zaga oviedista para enfilar una victoria de gran diferencia.

Golazo de Yamal l AP

Yamal anotó su gol en el minuto 73 con una chilena desde cerca del punto penal. Yamal conectó con el centro de Olmo y envió el balón rápidamente al segundo palo con la zurda.

¿El primer gol de Yamal en LaLiga de 2026?

Fue el primer gol liguero del año para el Yamal, y el octavo en La Liga esta temporada. Recibió una fuerte ovación de la afición local al ser sustituido en el minuto 79.

La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que ganó 2-0 al Villarreal y siguen siendo los rivales directos en la lucha por estar en lo más alto de la competición.

Barcelona l AP

¿Qué dijo Raphinha?

"No jugamos nuestro mejor partido en la primera mitad, pero encontramos nuestro camino en la segunda y pudimos marcar los goles", dijo Raphinha tras el cotejo celebrado en el Camp Nou.

Olmo abrió el marcador con un disparo raso en el 52 después de que la defensa oviedista no consiguiera despejar con precisión un balón dentro del área y con ello se abrió el panorama.

Raphinha amplió la ventaja cinco minutos después, cuando el defensa del Oviedo, David Costas, intentó pasar el balón al portero Aarón Escandell, pero se quedó corto. El atacante brasileño intervino para interceptar el pase y lo elevó por encima de Escandell.