Raúl Rangel toma ventaja en la portería de la Selección Mexicana ante Bolivia

De cara al compromiso de este domingo frente a la selección de Bolivia, el Director Técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, volvió a tomar una decisión clave en la portería al apostar una vez más por Raúl Rangel como arquero titular, situación que comienza a marcar una tendencia clara dentro del equipo nacional y que le permite tomar ventaja en la competencia interna sobre Luis Malagón y Carlos Acevedo.

Tala en Selección I IMAGO7

El guardameta del Guadalajara se ha convertido en una constante en las recientes alineaciones del Tricolor, ganándose la confianza del estratega mexicano gracias a su regularidad y seguridad bajo los tres palos.

Aguirre ha optado por Rangel en cinco de los últimos ocho encuentros disputados por la Selección Mexicana, una cifra que refleja el respaldo del cuerpo técnico hacia el arquero rojiblanco en esta etapa del proceso.

La continuidad de Rangel no es casualidad, ya que su desempeño con Chivas en la Liga MX ha sido uno de los factores que más peso han tenido para consolidarlo como una opción sólida en el arco nacional.

Selección Mexicana I IMAGO7

Su capacidad de liderazgo, buen juego aéreo y rapidez de reflejos han sido aspectos destacados por el cuerpo técnico, elementos que han resultado determinantes para mantenerlo como titular.

Por su parte, Luis Malagón continúa siendo una alternativa importante dentro del plantel, aunque en los recientes compromisos ha visto reducida su participación. No obstante, la competencia por la portería se mantiene abierta, y cada llamado representa una nueva oportunidad para ambos guardametas de demostrar su calidad y aspirar a un puesto fijo en el once inicial.

Tala Rangel con México I IMAGO7

Entre las principales novedades que presenta Javier “el Vasco” Aguirre en la alineación de la Selección Mexicana para el compromiso en territorio sudamericano, destaca la inclusión de Armando González como titular por primera ocasión con el equipo Tricolor.

Esta decisión representa un paso importante en la carrera del joven futbolista, quien tendrá la oportunidad de mostrarse en un escenario internacional y responder a la confianza depositada por el cuerpo técnico.

Este es el once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Bolivia: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Eduardo López, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Kevin Castañeda, Diego Lainez y Armando González.