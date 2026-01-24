Dani Alves 'se viste de gala' en redes sociales con el jersey del Tri

El lateral brasileño usó la playera con la que la Selección Mexicana de Futbol jugó la Copa del Mundo de Qatar en 2022

Alves posó con la playera del Tricolor
Marcos Olvera García
24 de Enero de 2026

Dani Alves, que está próximo a volver al futbol, ha aprovechado la fiebre por el Mundial para reactivar su cuenta de Instagram y esta semana tocó presumir la playera de la selección mexicana de futbol.

Dani Alves jugó tres Copas del Mundo con Brasil, la última en Qatar 2022, precisamente el Mundial con el que el Tricolor usó el jersey que el exjugador del FC Barcelona mostró en una publicación en sus redes sociales.

El mensaje de Alves con la playera del Tri | CAPTURA
Alves, además de la foto, posteó un mensaje religioso, muy similar a lo que ha venido realizando con las playeras de Brasil y con el jersey de Paraguay.

Dani Alves llegó a jugar con los Pumas de la UNAM en 2022, terminó su contrato en 2023 por problemas legales, lo que lo dejó sin equipo.

Dani Alves con los Pumas | IMAGO7
Alves regresa al futbol después de tres años

En enero del 2023, Dani Alves jugó su último partido como profesional como jugador de los Pumas de la UNAM, después de más de tres años, el brasileño está tramitando su registro para poder jugar en Portugal.

Dani Alves compró recientemente al equipo de tercera división São João de Ver, donde pretende fungir como dueño y jugador, buscando evitar el descenso a la cuarta división del futbol portugués.

Dani Alves con los Pumas | IMAGO7
