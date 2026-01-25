¡Se encienden las alarmas! Israel Reyes sale lesionado en juego ante Bolivia

Se encienden las alarmas. Israel Reyes, defensor del América, salió lesionado del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Luego de un golpe en la rodilla izquierda, el zaguero del Tricolor no pudo continuar en el encuentro, en el cual estaba convirtiéndose en uno de los referentes del equipo durante el mismo.

Tras la pausa de hidratación casi a la mitad de la primera parte, Isra sufrió un golpe que le impidió continuar en el juego. Al minuto 32 de juego, el defensa de las Águilas sufrió un aparente golpe en la rodilla derecha, pues fue en ese costado donde Reyes mostró signos de dolor. Tras quedarse tendido en el césped, las asistencias médicas ingresaron al terreno de juego para una revisión.

Israel Reyes | IMAGO7

¿Qué pasó con Israel Reyes?

Luego de unos minutos en el césped mientras lo evaluaban, se determinó que el defensa de 25 años no podía continuar en el juego. Incluso, Reyes no pudo salir del campo por su propio pie, por lo que el ‘carrito de las desgracias’ tuvo que retirarlo del mismo. Ante esto, las alarmas se encendieron no solo en la Selección Mexicana, sino en América, pues Israel es un elemento recurrente para André Jardine.

Tras su salida del juego, fue otro de sus compañeros de equipo el que tomó su lugar. Ramón Juárez, defensor de las Águilas, entró en la defensa central del Tricolor, en la cual está acompañado por Everardo López, mientras que en los costados se encuentran Jorge Sánchez y Jesús Gallardo.

Israel Reyes | IMAGO7

Cabe resaltar que esta convocatoria fue con puros jugadores de la Liga MX, por lo que las opciones para reemplazar a Reyes no eran tantas. Además, de Ramón Juárez, otra de las alternativas para que ingresaran en la defensa central era Víctor Guzmán de Rayados o Eduardo Aguila de Atlético San Luis.

Antes de salir lesionado, Israel Reyes era uno de los jugadores más activos de la Selección Mexicana durante este primer tiempo. Durante los 33 minutos que estuvo, el zaguero de América recuperó dos balones, tuvo 100 por ciento de efectividad en sus entradas, ganó un duelo por tierra, completó 31 de 33 pases y efectuó dos trazos largos de manera precisa.

Con América | IMAGO7

Problemas en el Nido

Ahora, Israel Reyes regresará con América para determinar el alcance de su lesión. Cabe resaltar que las Águilas jugarán este fin de semana ante Necaxa, por lo que el margen para su recuperación es corto, para un jugador que es titular indiscutible para André Jardine durante este inicio de temporada.

De las primeras tres Jornadas de este Clausura 2026, Reyes ha sido titular en las tres ante Tijuana, Atlético San Luis y Pachuca. Además de iniciar en cada uno de ellos, el mexicano ha disputado los 90 minutos de todos los encuentros.