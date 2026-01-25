Christian Horner quiere volver a la Fórmula 1; Alpine confirma interés del británico por comprar acciones

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 estuvo marcada por el dominio sostenido de McLaren y por la pérdida de estabilidad de Red Bull, un escenario que abrió la puerta a movimientos inesperados dentro del paddock. Uno de los nombres que volvió a colocarse en el centro de la conversación fue el de Christian Horner, exdirector de los de Milton Keynes, cuyo posible regreso al campeonato estaría ligado a Alpine.

Tras una campaña irregular, Red Bull tomó la decisión de prescindir de Christian Horner, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la Fórmula 1. La salida del británico se dio en medio de tensiones internas y un bajón competitivo que contrastó con los años de dominio absoluto del equipo de Milton Keynes.

Mientras tanto, Alpine cerró la temporada 2025 lejos de los objetivos planteados, sin lograr consolidarse como un contendiente regular al podio. El proyecto de la escudería francesa volvió a ser cuestionado, tanto por resultados como por estructura, lo que reactivó el debate sobre la necesidad de un cambio profundo en la dirección deportiva.

Horner | AP

El regreso de Horner

El tema tomó fuerza tras las declaraciones de Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine, quien confirmó que Christian Horner y otros inversores han mostrado interés en integrarse al proyecto. Las palabras del italiano encendieron las especulaciones sobre una posible reconfiguración del equipo, no solo a nivel deportivo, sino también en el ámbito corporativo.

De acuerdo con ese escenario, Horner podría regresar a la Fórmula 1 como parte de un grupo inversor, con la posibilidad de asumir un rol estratégico dentro de Alpine. Su experiencia en gestión, desarrollo técnico y liderazgo de equipos campeones lo convierten en una figura atractiva para una escudería que busca estabilidad y visión a largo plazo.

Horner | AP

¿Es Alpine la gran opción?

El interés por Alpine no es casual. La escudería atraviesa un proceso de transición, con Renault evaluando su modelo de gestión y con Briatore como figura clave en la reconstrucción del proyecto. La llegada de un perfil como el de Horner podría significar un golpe de autoridad y una apuesta fuerte de cara a las próximas temporadas.

En el paddock, el posible arribo de Horner a Alpine es visto como uno de los movimientos más relevantes del mercado, no solo por lo que representa su figura, sino por el impacto que tendría en el equilibrio de poder dentro de la Fórmula 1. Su regreso cambiaría dinámicas y elevaría las expectativas alrededor del equipo francés.

Horner | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.