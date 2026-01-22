¿Pedrada a Red Bull y Mercedes? Cadillac afirma que el motor de Ferrari es legal

La Temporada 2026 de Fórmula 1 no ha empezado, pero ya hay polémicas en la parrilla. Red Bull y Mercedes están bajo escrutinio por sus nuevos motores, mismos que la FIA no consideró ilegales. Y uno de los primeros en romper el silencio en medio de la controversia fue Cadillac.

Para su temporada debut, Ferrari proveerá las unidades de potencia de la escudería estadounidense, que por ahora está satisfecha con la colaboración. Así lo hizo saber el director de Cadillac, Graeme Lowdon, quien en entrevista con Sky Sports hizo una declaración que se tomó como indirecta para los de Milton Keynes y los de Brackley.

Checo Pérez durante su primer shakedown con Cadillac | X: @F1

"De lo que estoy muy seguro y satisfecho es de que tenemos un motor totalmente legal", mencionó Lowdon cuando le preguntaron sobre los motores construidos en Maranello. "Con estos motores no está permitido que la combustión tenga lugar con una relación de compresión superior a 16:1".

"Sin entrar en demasiados detalles, sabemos que Ferrari ha seguido completamente las reglas en ese aspecto. Eso nos da mucha confianza", y externó su respaldo a los italianos. "En términos de rendimiento, trabajamos y apoyamos a nuestro socio de la unidad de potencia al máximo absoluto y estamos muy contentos con la relación".

¿Cuál es la polémica con Red Bull y Mercedes?

El problema con la escudería austriaca y la alemana comenzó hace aproximadamente un mes, cuando se difundió que ambas encontraron un "hueco" en la nueva normativa para tener una relación de la compresión del motor en marcha de 18:1 con altas temperaturas y de 16:1 -cifra permitida- en temperatura ambiente o en frío, cuando la FIA realiza sus respectivas verificaciones.

Checo Pérez durante el shakedown de Cadillac | X: @F1

Audi, Honda y Ferrari denunciaron esta situación y pidieron que se regulara, ya que esa diferencia de 18:1 y 16:1 puede suponer una potencia extra de 10 CV, lo que se traduce en décimas por vuelta. Pero a pesar de las quejas, la FIA decidió no intervenir con restricciones adicionales, por lo que el motor no fue considerado ilegal, según la prensa europea.

Lowdon evita acusaciones directas contra Red Bull y Mercedes

En este contexto, y luego de la resolución de la FIA de no intervenir, Lowdon evadió apuntar directamente contra los equipos involucrados en la polémica. El director de Cadillac eligió enfocarse en el trabajo propio. "No puedo hablar de las unidades de potencia de otros ni de cómo han interpretado la normativa".

"Pero para mí es extremadamente claro, está ahí en blanco y negro. He trabajado con Ferrari en varias ocasiones anteriormente y son grandes socios. Además, es un nombre icónico en la Fórmula 1, y no solo nos proporcionan una unidad de potencia, también nos ofrecen apoyo técnico en forma de personas que se incorporan al equipo. Es fantástico tenerlos a bordo", concluyó.