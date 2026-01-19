Bearman mantiene optimismo de cara a su segunda temporada, pese a incertidumbre en Haas

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 será un nuevo reto para todos los equipos de la parrilla. Con la nueva reglamentación, por ahora es incierto el panorama, aunque para Oliver Bearman, más que algo por lo cual "asustarse", es una situación que le motiva.

El británico fue uno de los novatos que se llevó los reflectores en 2025, su primera temporada completa en la categoría y en la cual su mejor resultado fue el cuarto puesto en el Gran Premio de México. Ahora, de cara al 2026 y luego de la presentación del auto de Haas, se dijo listo para aprovechar todo el aprendizaje que le dejó 2025.

Haas presentó su monoplaza este lunes | X: @HaasF1Team

"Amplié mucho mis conocimientos al vivir experiencias que no se pueden aprender hasta que no se viven realmente. He mejorado mucho en todos estos aspectos y estoy muy contento con cómo ha ido la temporada, especialmente la segunda mitad", declaró Bearman.

Bearman, emocionado por el cambio del reglamento

Sobre la nueva reglamentación, consideró que es un reto que le permitirá crecer todavía más como piloto. "Creo que he obtenido resultados muy satisfactorios, lo cual ha sido fundamental para mí. Estoy entusiasmado y quiero seguir así también este año".

"Creo que los cambios en el reglamento son los más importantes en la historia de la F1, así que estoy muy emocionado. Es la primera vez en mi vida que me enfrento a algo así", y destacó que el año pasado fue un pase importante, aunque tenía una idea más clara de en dónde estaban parados con el auto.

Así es el nuevo auto de Haas | X: @HaasF1Team

En cambio, para este 2026, el panorama es más incierto. "La falta de información de cara a 2026 es buena y mala, porque, por un lado, siento que podremos tener un impacto inmediato, pero, por otro, es terrible no saber qué esperar".

"Me gustaría estar ya seis meses más adelante para ver en qué punto estaremos, pero daré lo mejor de mí para asegurarme de que nuestra posición sea la más alta posible en la clasificación. Ahora es imposible evaluar dónde estaremos, lo descubriremos en Australia, pero todo lo que veo del equipo es positivo", finalizó.

¿Cuándo y dónde empieza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Nuevamente será el Gran Premio de Australia el que dé el banderazo de salida en la campaña y que precederá la visita a Asia Oriental, para evitar que las carreras se empalmen con el Ramadán. La actividad en Melbourne está programada para celebrarse del viernes 6 al domingo 8 de marzo, todavía con horarios por confirmar.