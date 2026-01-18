Ford vs Cadillac, una rivalidad nueva surge en la Fórmula 1

La cuenta regresiva para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su marcha y ya se deslumbra en el horizonte una nueva rivalidad, con Sergio 'Checo' Pérez en uno de los equipos involucrados. El mexicano formará parte de la alineación de Cadillac, que ya se prepara para su debut como la undécima escudería de la parrilla, donde se encontrará con Ford.

Fuera del deporte motor, las dos empresas estadounidenses han competido por años en la creación de vehículos de lujo y ahora trasladarán esa competencia a los circuitos de F1. De hecho, la "guerra" ya comenzó, al menos a nivel mediático, con declaraciones de directivos de ambas marcas.

Checo Pérez con en su primer shakedown con Cadillac | Cortesía: Cadillac

Cadillac y el dardo a asociación de Red Bull con Ford

Para la Temporada 2026, Red Bull se despidió de Honda como proveedor de unidades de potencia, ya que tendrá su propia división, Red Bull Powertrains, misma que colaborará con Ford al menos hasta 2030. Será el regreso del gigante estadounidense a la F1, algo que para el director de Cadillac, Dan Towriss, es pura mercadotecnia.

Durante el Gran Premio de Las Vegas de 2025, el directivo de la escudería de General Motors señaló que Ford no tiene mayor participación en el equipo austriaco, por lo que parece ser más “un acuerdo de marketing con un impacto mínimo". Towriss recordó que, en cambio, GM sí está más involucrado con el nuevo equipo de la parrilla.

"GM es propietario de acciones. Están profundamente arraigados desde el punto de vista de la ingeniería y han participado desde el primer día. Esos dos acuerdos no podrían ser más diferentes” declaró en ese momento el directivo estadounidense, quien recibió respuesta esta semana.

Laurent Mekies, director de Red Bull, y Jim Farley, CEO de Ford | RED BULL

¿Qué respondieron desde Ford a las declaraciones de Cadillac?

Red Bull y Racing Bulls fueron los dos primeros equipos en presentar sus monoplazas para la Temporada 2026, lo que también marcó la bienvenida a Ford el pasado jueves 15 de enero. En ese contexto, Bill Ford, presidente ejecutivo de la marca, calificó de absurdos los comentarios que realizó Towriss el año pasado.

"No utilizan un motor Cadillac. No sé si hay algún empleado de GM en el equipo de carreras. Si algo parece una iniciativa de marketing, es eso. Nada más lejos de la realidad, en lo que respecta a que nuestra colaboración con Red Bull sea una estrategia de marketing", comentó para The Athletic.

Para este primer año, Cadillac contará con motores Ferrari y con ello tratará de hacer historia. Por ahora, los estadounidenses ya tuvieron su primer shakedown, con Checo Pérez al volante el pasado viernes 16. La presentación de su auto está programada para el domingo 8 de febrero, con un anuncio durante el show de medio tiempo del Super Bowl.