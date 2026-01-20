"Hagamos historia juntos": Así fue el primer día de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez ha comenzado oficialmente un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1. El piloto mexicano dio sus primeras vueltas como parte del Cadillac F1 Team, escudería que debutará en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2026, marcando uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la parrilla.

El arranque no solo simboliza un cambio de equipo para Pérez, sino también el inicio de una construcción desde cero, en la que experiencia, liderazgo y visión a largo plazo serán claves. Cadillac busca establecerse como un contendiente serio en la F1, y la elección del piloto tapatío como uno de los rostros principales del proyecto refleja la importancia de contar con un referente probado en la élite del deporte motor.

Pérez regresa a los circuitos | AP

El primer mensaje de Checo Pérez como piloto de Cadillac

Durante la sesión de rodaje realizada en Silverstone, Inglaterra, Checo Pérez se comunicó por primera vez con su nuevo equipo a través del team radio. En ese momento, el mexicano expresó el orgullo y la emoción que le genera formar parte de un proyecto histórico para la Fórmula 1.

“Chicos, estoy sumamente orgulloso de todos ustedes; este es un momento muy especial para Cadillac F1 Team. Hagamos historia juntos, gracias”.

Checo said it best.



Making history together 👏

Estas palabras se dieron en el marco de un shakedown de 200 kilómetros, realizado como parte de una jornada de filmación. Aunque no se trató de un test competitivo, el evento fue clave para que el equipo debutante comenzara a rodar en pista y diera sus primeros pasos formales dentro del campeonato.

Silverstone no fue elegido al azar. El histórico circuito británico representa un escenario simbólico para iniciar un proyecto que pretende consolidarse en la Fórmula 1 a mediano y largo plazo, con una identidad propia y una fuerte estructura técnica.

Un debut con ajustes y la mirada puesta en Barcelona

El estreno técnico del Cadillac F1 Team no estuvo exento de contratiempos. Durante la jornada se presentaron problemas en el encendido del motor Ferrari, proveedor de unidades de potencia para la escudería, lo que retrasó el inicio de las primeras vueltas programadas.

Sus fanáticos esperan por su debut | AP

A pesar de ello, Sergio Pérez logró completar las vueltas de instalación, cumpliendo con el objetivo principal del día: verificar sistemas, recopilar datos iniciales y asegurar que los elementos básicos del monoplaza funcionaran correctamente. Tras bajarse del auto, el piloto mexicano destacó el trabajo colectivo detrás del proyecto y dejó claro que este primer contacto solo incrementó su motivación de cara a lo que viene.

“Cada persona ha trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo ser parte de la historia del automovilismo; podemos, y debemos, disfrutarlo todos, pero esto me ha encendido absolutamente para ir por más. Solo quiero volver a subirme y acumular kilómetros: esto es solo el comienzo”.