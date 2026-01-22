'Fórmula 1: Drive to survive' regresa y Netflix da a conocer la fecha de estreno de la temporada 8

¡Regresa nuestra novela favorita! Netflix anunció oficialmente la fecha de estreno de la octava temporada de Drive to Survive, su exitosa docuserie sobre lo que pasa fuera de la pista en la Fórmula 1.

Drive to survive | NETFLIX

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de 'Drive to survive'?

La nueva entrega estará disponible a partir del 27 de febrero, pocos días antes del inicio de la temporada 2026, y se centrará en la vibrante campaña del 2025, marcada por una definición ajustada del título y múltiples historias dentro y fuera de la pista.

El 2025 tuvo como gran protagonista a Lando Norris, quien vivió una cerrada lucha por el Campeonato de Pilotos frente al cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, además de enfrentar la presión interna de su propio compañero de equipo, Oscar Piastri.

Norris, en México | MEXSPORT

¿Qué esperar de la temporada 8?

Como ya es habitual, Drive to Survive ofrecerá acceso exclusivo al detrás de escena del paddock, mostrando tensiones, decisiones estratégicas y conflictos que no siempre se ven durante los fines de semana de carrera. La producción volverá a combinar acción deportiva con drama humano, uno de los sellos que convirtió a la serie en un fenómeno global.

La octava temporada tendrá además un condimento especial: será la última en mostrar los monoplazas diseñados bajo el reglamento del efecto suelo, antes de los cambios técnicos que llegarán en 2026. Este detalle le otorga un valor histórico adicional para los fanáticos de la categoría.

Max Verstappen | MEXSPORT

La novela en Red Bull, gran trama

Entre los temas que podrían tener un rol destacado aparecen el clima interno en Red Bull, tanto a nivel de pilotos como de dirección del equipo, y el debut de Lewis Hamilton con Ferrari, uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en la Fórmula 1. También se espera que el emotivo podio de Nico Hülkenberg sea uno de los momentos más destacados de la temporada.

La temporada 8 de Drive to Survive se estrenará en exclusiva por Netflix el 27 de febrero, mientras que el Campeonato 2026 de Fórmula 1 comenzará apenas una semana después, con el Gran Premio de Australia, programado para el fin de semana del 6 de marzo.