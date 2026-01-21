Ciudad de México recibirá la experiencia inmersiva Fórmula 1 Exhibition

Con el paso de los años, México se ha convertido en un país en el cual se vive al máximo la pasión por el automovilismo. La presencia de Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1 contribuyó en gran medida a eso, además del gran ambiente que se vive año tras año en el Autódromo Hermanos Rodríguez por el Gran Premio de México.

Por ello, para este 2026 la categoría decidió comenzar con la "fiebre por la F1" mucho más temprano y desde el primer trimestre del año los aficionados ya podrán empaparse del automovilismo al más alto nivel. Lo anterior gracias a la llegada de la Fórmula 1 Exhibition, que por primera vez se presentará en la Ciudad de México.

¿Qué es a Fórmula 1 Exhibition?

La gira mundial se estrenó en Madrid en 2023 y desde entonces ha realizado giras en ciudades como Viena y Londres, donde fue reconocida como a la "Mejor Experiencia para Visitantes" en los Premios Access All Areas del Reino Unido de 2024. También estuvo en Toronto, Oberhausen (Alemania), Ámsterdam y, más recientemente, Melbourne (Australia).

La Fórmula 1 Exhibition llega por primera vez a México | formula1.com

En Latinoamérica debutó en Buenos Aires en 2023 y ahora llegará a Ciudad de México, que se convierte en la novena ciudad y segunda sede en la región en recibir esta experiencia. La exposición cuenta con seis salas que ofrecen una visión única y nunca antes vista del mundo de la Fórmula 1.

En Pit Wall, los asistentes revivirán los mejores momentos en la historia de la F1 en una experiencia cinematográfica e inmersiva. Mientras que en la sala de Once Upon a Time in Formula 1, verán una exhibición de fotografías inéditas, autos históricos, artefactos originales y más contenido audiovisual que transporta al público a momentos icónico de este deporte.

Entre las experiencias más destacadas está el Design Lab, donde los visitantes descubrirán como se diseña y construye un monoplaza. Mientras que las salas de Pilotos y Duelos y de Héroes Caídos celebra las grandes rivalidades de la historia, además de que rinde homenaje a poilotos que perdieron la vida.

La exhibición cuenta con varias salas interactivas | formula1.com

Por último, Survival se enfoca en el dramático accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin 2020, en el cual el piloto logró salir del auto en llamas, con severas quemaduras pero con vida. Esta galería presenta los restos del monoplaza de Haas, además de entrevistas exclusivas e imágenes nunca antes vistas.

¿Cuándo se llevará a cabo la exhibición en Ciudad de México?

Además de las seis salas ya mencionadas, esta edición tendrá una adicional, enfocada en el automovilismo mexicano y Checo Pérez, quien este año regresa a la parrilla con Cadillac, equipo debutante en la Temporada 2026. Esta exposición especial celebrará al Autódromo Hermanos Rodríguez y cada uno de los héroes nacionales en este deporte.

La exhibición abrirá sus puertas a partir del 20 de marzo, en el Yama Punta Museo, sin fecha definida para su final. La muestra estará disponible todos los días en un horario general de 9:00 a 20:30 horas, con posibles variaciones según la fecha. El costo de entrada será de 295 pesos mexicanos.