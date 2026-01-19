Red Bull presenta sus trajes de carrera para la Temporada 2026 de Fórmula 1

El inicio de la Temporada 2026 de Fórmula 1 se vislumbra en el horizonte. Todavía faltan casi dos meses para el Gran Premio de Australia y, por ende, para el inicio formal de la campaña. Sin embargo, los equipos ya se preparan con las presentaciones de sus autos y de sus uniformes.

Red Bull y Racing Bulls fueron las primeras escuderías en presentar sus nuevos monoplazas y Haas se les sumó este lunes. Mientras que en cuanto a los uniformes, Ferrari los dio a conocer también este día junto con los de Milton Keynes, que los presumieron por medio de sus redes sociales.

Así el nuevo monoplaza de Red Bull | RED BULL

Así es el nuevo uniforme de Red Bull para 2026

El equipo austriaco no modificó mucho su uniforme, ya que mantuvo la base azul marino que lo ha caracterizado en las últimas temporadas. Sin embargo, trascendió el detalle en un tono más azul rey a los costados y que tiene que ver con el regreso de Ford.

A partir de este año, Red Bull fabricará sus propias unidades de potencia y contará con la colaboración de la empresa estadounidense. Por ello, los de Milton Keynes le dieron su reconocimiento a Ford, tanto en el diseño de la decoración del auto como en el de los monos.

En este segundo caso, además del logo cerca del hombro izquierdo y en el brazo, el reconocimiento al fabricante estadounidense estuvo con las franjas azules en los costados del traje. Ese detalle, además, le da cierto contraste al atuendo y le da un sutil giro a la identidad de Red Bull hasta ahora.

Verstappen y Hadjar con Laurent Mekies en la presentación del RB22 | RED BULL

¿Cuándo estrenará Red Bull su uniforme?

Por ahora, tanto Max Verstappen como Isack Hadjar solo portaron la colección casual en la presentación del RB22. Pero en el caso del uniforme de carrera, todo apunta a que lo estrenarán en las pruebas de pretemporada a celebrarse en Barcelona la próxima semana.

Estas primeras sesiones en Montmeló están programadas del 26 al 30 de enero y serán a "puerta cerrada". Posteriormente, en Bahréin se celebrarán dos sesiones más, la primera de 11 al 13 de febrero y la segunda, tercera en general, del 18 al 20 del mismo mes.