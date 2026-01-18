"Nos equivocamos": Helmut Marko consideró que falló al fichar a Checo Pérez y no a Hulkenberg

Sergio 'Checo' Pérez está de regreso. Después de poco más de un mes desde la última vez que disputó una carrera, el mexicano se prepara para la Temporada 2026 de Fórmula 1 y se ilusiona luego de sus pruebas con Cadillac este fin de semana en Silverstone.

Pero mientras el tapatío celebra esta nueva etapa con la escudería estadounidense, Helmut Marko, con quien coinicidió en Red Bull, nuevamente 'arremetió' contra el piloto. El expiloto austriaco una vez más aseguró que fue un error llevar a Checo al equipo de Milton Keynes y consideró que hubiera sido una mejor apuesta Nico Hülkenberg.

Pese a no estar en Red Bull, Marko criticó a Checo nuevamente | RED BULL

¿Qué dijo Helmut Marko sobre Checo Pérez y Nico Hulkenberg?

En entrevista con oe24, el exasesor de Red Bull recordó que cuando eligieron al tapatío, también analizaron la posibilidad de fichar al alemán. Sin embargo, la victoria de Checo en el Gran Premio se Sakhir 2020, donde el tapatío remontó desde el fondo de la parrilla, inclinó la balanza a favor del mexicano.

Ahora, en retrospectiva y todavía con la Temporada 2024 presente en su mente, a pesar de que los malos resultados de Red Bull continuaron para 2025, Marko consideró que quizás era mejor opción el alemán. "Quizá nos equivocamos al fichar a Checo Pérez en Red Bull. Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza".

"Quizá nos equivocamos. Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi", declaró Marko, quien ya en el pasado había mencionado que Nico habría sido una opción favorable por su buena relación con Max Verstappen.

Marko nuevamente criticó a Checo Pérez | RED BULL

Los números de Checo Pérez y Hülkenberg

Para la Temporada 2026 de Fórmula 1, Checo y Hülkenberg serán dos de los pilotos más veteranos de la categoría, tanto por edad como por campañas disputadas. En el caso del mexicano, será su temporada número 15, con 281 Grandes Premios completados hasta ahora, seis victorias y 39 podios (sin contar sprint).

Mientras que Nico disputará su temporada número 16, con 250 Grandes Premios completados hasta ahora y solo un podio. El mismo lo logró el año pasado, en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando finalizó tercero por detrás de los dos McLaren, y puso fin a su racha de carreras (239) sin podios.