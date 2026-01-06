Checo Pérez señaló que ser compañero de Verstappen es "el peor trabajo de la Fórmula 1"

Ni perdón ni olvido para Red Bull; al menos no con las personas encargadas de tomar las decisiones en el equipo austriaco, donde ser el compañero de Max Verstappen se volvió "el peor trabajo de la Fórmula 1". Así lo calificó Sergio 'Checo' Pérez, quien ha externado más de una vez su buena relación con el neerlandés, no así con la dinámica en la escudería.

Pese a su renovación por dos años, los malos resultados en 2024 provocaron la salida anticipada del mexicano, que después de un año volverá a la parrilla con Cadillac, equipo debutante en la categoría. Quienes no estarán presentes son Christian Horner y Helmut Marko, que dejaron Red Bull en verano y diciembre de 2025, respectivamente.

En ese contexto, y con la opinión pública de nuevo de su lado luego de que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda mejoraron sus resultados a lado de Verstappen, Pérez Mendoza no dudó en criticar la manera en que se maneja la escudería austriaca. "Teníamos el mejor equipo, desafortunadamente todo se destruyó", señaló.

Checo habló sobre lo complicado que es ser compañero de Verstappen | RED BULL

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Verstappen y Red Bull?

En un podcast con Oswaldo Trava que se publicó en YouTube el domingo pasado, Sergio Michel consideró que entre 2021 y 2023, no había duda alguna que Red Bull era el mejor equipo de la parrilla. No obstante, las decisiones que tomaron los directores y las fallas en el desarrollo del auto los perjudicaron.

"Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1", y aunque reconoció que el neerlandés puede cambiar por completo su actitud por lo competitivo que es, puntualizó que el problema no era lidiar solo con él, sino con todo lo demás.

Checo recordó lo difícil que era ser compañero de Verstappen | RED BULL

"Yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido, pero también si era demasiado lento o si Max era demasiado lento. Todo se convertía en un problema", añadió Pérez Mendoza.

Las declaraciones de Checo resuenan con las de Tsunoda, quien tras ser relegado a piloto de reserva en Milton Keynes para 2026 aseguró que en Red Bull "Si Max tenía problemas, la prioridad debía estar allí". Para 2026, Isack Hadjar, salido de la academia junior del equipo austriaco, será el compañero del neerlandés y tratará de padecer como sus predecesores.

Max y Checo lograron 14 dobletes juntos | RED BULL

Checo y Max pudieron dominar la F1

En lo que respecta a Checo Pérez, el mexicano también consideró que durante su etapa con el equipo austriaco tenían condiciones para establecer una época de dominio en la categoría, pero no se pudo por las malas decisiones. "Teníamos el equipo para haber dominado los próximos 10 años el deporte yo creo, y desafortunadamente todo terminó", finalizó.

De 31 dobletes que ha logrado Red Bull en su historia, 14 fueron con la dupla Verstappen-Pérez, que se quedó a dos de igualar los 16 que lograron Sebastian Vettel y Mark Webber juntos. Sin embargo, en 2023 el neerlandés y el mexicano lograron el 1-2 en el Campeonato de Pilotos, algo que al alemán y al australiano nunca se les dio.