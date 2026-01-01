¿Correrán juntos de nuevo? Checo Pérez revela reencuentro con Max Verstappen

Cuatro años, 24 visitas juntos al podio y 14 dobletes no se olvidan con facilidad. Desde que Sergio 'Checo' Pérez salió de Red Bull a mediados de diciembre de 2024, quedó claro que su relación con Max Verstappen dejó una huella imborrable y ahora, de cara al regreso del mexicano a la parrilla en 2026, se confirmó.

En una publicación en redes sociales, el piloto mexicano hizo un recuento de lo que fue su 2025, primero desde 2011 en el cual no corrió en la Fórmula 1. "2025 sabático, te fuiste muy rápido. Vamos por un gran 2026", escribió Checo en la publicación en la cual compartió varias fotografías, entre las cuales apareció una a lado de Verstappen, quien le obsequió un casco al tapatío.

¿Por qué Verstappen le regaló un casco a Checo Pérez?

La fotografía de los dos excompañeros de Red Bull causó impacto inmediatamente, sobre todo porque significó que Max cumplió la promesa que había hecho al mexicano. Fue en junio de este año, previo a que se hiciera oficial el fichaje de Checo con Cadillac, que el neerlandés compartió que tenían un encuentro pendiente.

Checo Pérez y Verstappen compartieron por cuatro años en Red Bull | RED BULL

"Estoy ansioso de, ojalá, verlo otra vez pronto en el paddock. Todavía tengo que darle un casco mío; se lo prometí. Él me dio uno suyo con un mensaje muy lindo en él y yo se lo prometí, que ojalé en México, yo le daría uno mío", declaró Verstappen sobre los rumores que vinculaban a Checo con la escudería estadounidense.

Una vez confirmado el fichaje y previo al Gran Premio de México 2025, se especuló que podría ser en el Autódromo Hermanos Rodríguez donde se hiciera la entrega del regalo. Sin embargo, al menos públicamente, no ocurrió y los aficionados se quedaron con ganas de ver el reencuento de 'Chestappen'.

El reencuentro de los pilotos causó furor en redes | INSTAGRAM: @schecoperez

Pero con su publicación, Checo confirmó que se vieron, solo no específico cuándo ni en dónde. Las reacciones de los aficionados fueron diversas, pues algunos afirmaron que la foto en realidad es de cuando el mexicano le dio su casco a Max y otros reiteraron que sí fue de 2025.

Verstappen reaccionó a la publicación de Checo

Independientemente del momento en el que se dio la entrega del casco, no pasó desapercibido que Verstappen fuera incluido en una publicación en la que predominaron fotos y videos de la familia. Incluso el propio tetracampeón del mundo reaccionó y le dio 'Me gusta', con lo que confirmó que la amistad no terminó tras la salida de Checo de Red Bull.