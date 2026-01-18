Ser compañero de Checo Pérez era "mucha presión", aseguró Esteban Ocon

Cuando se habla de los compañeros que Sergio 'Checo' Pérez ha tenido en la Fórmula 1, el que más trasciende es Max Verstappen; no solo por tratarse de un tetracampeón del mundo, sino porque el mismo piloto mexicano ha señalado que era un gran reto ser su coequipero. No obstante, en su momento fue Checo quien representó un desafío mayor para un joven piloto.

En charla con Off the Grid de la F1, Esteban Ocon recordó la etapa de su carrera en la cual estuvo con Checo Pérez en Force India. En ese momento, el francés tenía 20 años y apenas había disputado nueve carreras con Manor, con la Temporada 2017 como la primera que disputaría completa en la categoría, mientras que Checo ya tenía siete campañas de experiencia y seis podios.

¿Qué dijo Esteban Ocon sobre Checo Pérez?

En la entrevista, Ocon reconoció que fueron sus ganas de demostrar su valor las que lo llevaron a cometer muchos errores, sobre todo porque quería competir contra Checo. "Sí, era mucha presión. Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, Checo. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante".

Checo Pérez y Ocon fueron compañeros por dos temporadas | MEXSPORT

"Hubo momentos en los que cometí errores, y hubo otros en los que no sentí que fuera necesariamente mi culpa. Era muy joven. No tenía experiencia. Quería empujar fuerte y mostrarle a la gente de lo que era capaz", añadió el piloto francés, quien protagonizó varios incidentes con el mexicano.

Uno de sus accidentes fue en Bakú, cuando Ocon arrinconó a Checo contra el muro cuando ambos estaban entre los cinco primeros puestos. Mientras que el tapatío fue quien empujó al francés en la bajada de La Source hasta Eau Rouge, en Spa-Francorchamps; en aquella ocasión, Ocon arremetió contra su compañero.

Sin embargo, con el paso de los años, el francés se dio cuenta de que aquellos incidentes y otro que se presentó en el Gran Premio de Singapur en 2018 fueron consecuencia de que ambos eran competitivos. "En ese momento simplemente estábamos compitiendo duro y tratando de correr lo mejor posible".

Checo Pérez coincidió con Ocon en Force India | MEXSPORT

"Y por eso también sumamos tantos puntos ese año, porque estábamos compitiendo muy bien juntos. Hay cosas que me habría gustado cambiar. Como Spa, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo", reconoció Ocon, quien eventualmente salió del equipo en 2019 y se quedó como piloto de desarrollo con Mercedes.

Ocon siente mucho respeto por Checo Pérez

Por otra parte, el francés aceptó que ha cometido muchos errores y que hubiera preferido hacer las cosas de otra manera, sobre todo porque sabe que Checo era un gran piloto. "He cometido errores a lo largo de mi carrera, cosas que no debería haber hecho en las carreras. Pero así es como aprendes. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los superas".

"Así es como veía las carreras en aquel entonces. La pista era lo que más importaba. Y todavía creo que la pista es lo más importante, pero las cosas podrían haber ocurrido de otra manera. Y con el respeto que tenía por Checo en ese momento, y que sigo teniendo ahora, habría preferido que las cosas se dieran de otra forma", finalizó.