Mercedes presenta livery del W17 para temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería Mercedes presentó de manera oficial el diseño de su nuevo auto, el W17, para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un año clave para la categoría debido al cambio drástico del reglamento que transformará los monoplazas.

La carrocería del coche destaca por el regreso del plateado brillante en la zona frontal, el cual se difumina gradualmente hacia un negro profundo en la parte posterior del vehículo.

W17, nuevo auto de Mercedes | X: @MercedesAMGF1

El diseño integra de forma prominente el logotipo de Microsoft, su nuevo aliado estratégico, situado en los laterales del alerón delantero y en la estructura superior de la toma de aire.

Se mantiene el vibrante color verde de Petronas como hilo conductor visual, mientras que la cubierta del motor luce el icónico patrón de estrellas de Mercedes y los laterales presentan los rombos característicos de la división de rendimiento AMG.

W17, nuevo auto de Mercedes | X: @MercedesAMGF1

Russell-Antonelli, la dupla que buscará hacer historia

La responsabilidad de llevar a Mercedes de vuelta a la cima recaerá en la dupla conformada por George Russell y el joven talento italiano Andrea Kimi Antonelli.

El piloto británico asume ahora el rol de referente gracias a su consolidada experiencia con las Flechas de Plata, mientras que Antonelli representa la apuesta por el futuro inmediato de la marca.

Kimi Antonelli y George Russell | X: @MercedesAMGF1

Una nueva era en la F1

Bajo la piel del W17 se esconde una arquitectura distinta, diseñada para cumplir con las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia de la FIA.

El reglamento de 2026 prioriza unidades de potencia con un balance equitativo entre la combustión interna y la energía eléctrica, además del uso obligatorio de combustibles cien por ciento sostenibles.

En el aspecto aerodinámico, el coche es más compacto y ligero que sus antecesores e incorpora sistemas de aerodinámica activa que permitirán ajustar el flujo de aire en tiempo real para optimizar tanto la velocidad punta en las rectas como el agarre en las curvas más exigentes.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD