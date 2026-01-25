Del infierno al cielo: Endrick marca triplete en Francia y se olvida del Real Madrid

Una de las salidas más importantes en el mercado de invierno fue la de Endrick, quien tras un par de largos años en el banquillo del Real Madrid, el brasileño partió a la Ligue 1 con el Olympique de Lyon, club que le cayó como anillo al dedo ya que desde su llegada, el brasileño no ha dejado de marcar goles.

Endrick en Madrid I AP

Hat-trick merecido

En el juego correspondiente a la Jornada 19 de la Ligue 1 de Francia, el equipo del Lyon visitó al Meetz, logrando conseguir una victoria de 2-5 con tres tantos del juvenil brasileño, el cual llegó la cifra de cinco goles en sus últimos tres partidos.

El ex jugador del Madrid y Palmeiras fue el encargado de abrir el marcador, posteriormente marcar el cuarto y quinto definitivos del juego, dejando atrás la sombra en el banquillo que lo siguió durante su primer experiencia en el futbol del viejo continente.

Endrick en Brasil I AP

¿Cómo luce el panorama de Endrick?

Tras cuatro grandes exhibiciones, el brasileño de 19 años tendrá un nuevo reto cuando el Olympique enfrente al Lille, en el juego correspondiente a la Jornada 20 del campeonato francés.

El rendimiento de Endrick no ha pasado desapercibido en la Ligue 1, donde su adaptación ha sido inmediata y efectiva. El cuerpo técnico del Olympique de Lyon ha destacado su capacidad para atacar los espacios, así como su movilidad constante en el último tercio del campo, factores que le han permitido convertirse rápidamente en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Endrick con Brasil I AP

Desde su llegada al futbol francés, el brasileño ha sido utilizado como delantero centro, rol en el que ha encontrado continuidad y confianza. La regularidad en minutos ha sido clave para que el atacante recupere sensaciones y muestre la versión que lo proyectó como una de las grandes promesas sudamericanas en sus etapas formativas.

El triplete ante el Metz también representó su primer hat-trick en el futbol europeo, un logro que refuerza su momento individual y su peso dentro del plantel. Además, sus goles han sido determinantes para que el Lyon sume puntos importantes en la pelea por escalar posiciones en la tabla general del campeonato.

Con este impulso, Endrick apunta a consolidarse como titular indiscutible en el esquema del equipo francés. De mantener esta racha, el delantero podría cerrar la temporada como uno de los jugadores jóvenes más destacados de la liga, en un contexto que contrasta con la falta de protagonismo que vivió durante su etapa en el Real Madrid.