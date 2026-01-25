Tic tac: Xabi Alonso fue contactado por gente del Liverpool

Había crisis, hay crisis y habrá crisis en Liverpool, pues el equipo de los Reds volvió a sufrir un nuevo descalabro en la Premier League, situación que puso en la cuerda floja a Arne Slot, quien podría estar viviendo sus últimos momentos en el banquillo, teniendo su reemplazo en España, con Xabi Alonso.

Xabi en el Madrid I AP

¿Real interés en Xabi?

Con información del Diario AS, la gente que trabaja con Xabi ya vivió un acercamiento con el equipo de Liverpool, asegurando que aunque no vivió sus mejores momentos en Valdebebas, no quita que sea de los más solicitados.

Xabi en el Leverkusen I AP

Desde su salida del Real Madrid tras perder la Supercopa ante el Barcelona, el estratega espacio es pretendido por clubes de la Premier League y Bundesliga, pues no es para menos, ya que sus resultados con el Leverkusen, levantaron el interés de franquicias bávaras.

Pese a que Xabi aseguró en un par de ocasiones que no estaría buscando club de manera inmediata al salir del Madrid, todo parece indicar que la oferta seleccionada será la del equipo de Inglaterra.

Alonso en LaLiga I AP

Crisis en Anfield

Con los resultados del equipo de Anfield y en una liga tan competitiva como la Premier, la directiva busca hacer lo más fluido posible el traspasos de técnicos y así recuperar terreno en la tabla lo más pronto posible,

Actualmente el Liverpool se encuentra en la sexta posición de la tabla, es decir, fuera de los puestos de competencias europeas, siendo superado por Chelsea, el cual tiene 37 puntos, uno más que los Reds.

Por su parte, Xabi permanece esperando con su familia, pues ha publicado en más de una ocasión que se encuentra de vacaciones disfrutando a su gente, por lo que las últimas horas podrían ser clave para que el estratega aproveche su tiempo libre y pueda tomar un vuelo a Liverpool en caso de ser considerado.