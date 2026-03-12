WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental

WhatsApp anunció el desarrollo de cuentas para menores administradas por padres o tutores, una nueva función diseñada para ofrecer mayor seguridad a niños y adolescentes que utilizan la aplicación de mensajería. La herramienta permitirá que los adultos responsables gestionen algunas configuraciones clave del perfil del menor y supervisen ciertos aspectos de su uso.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la plataforma por reforzar la protección de los usuarios más jóvenes en entornos digitales, en medio de la creciente preocupación por la seguridad en internet y el acceso temprano de menores a redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La nueva función permitirá a los padres administrar algunas configuraciones de privacidad y comunicación de las cuentas de menores./ Pixabay

Con estas cuentas, los padres o tutores podrán administrar configuraciones de privacidad y comunicación, incluyendo opciones relacionadas con quién puede contactar al menor o agregarlo a grupos dentro de la aplicación. El objetivo es limitar la interacción con desconocidos y ofrecer un entorno más controlado.

Aunque existirá supervisión parental, WhatsApp mantendrá el cifrado de extremo a extremo en los mensajes, por lo que ni los padres ni la plataforma podrán acceder al contenido de las conversaciones. La supervisión se centrará en configuraciones y controles de seguridad, no en la lectura de mensajes.

La plataforma busca ofrecer un entorno más seguro para niños y adolescentes que utilizan la aplicación de mensajería./ Pixabay

¿Cómo funcionarán las cuentas de WhatsApp para menores?

El sistema funcionará mediante la vinculación de la cuenta del menor con la de un padre o tutor, quien tendrá acceso a un panel de administración desde el cual podrá ajustar distintas configuraciones de seguridad.

Desde ese espacio, el adulto responsable podrá definir restricciones de comunicación, controlar quién puede enviar mensajes al menor y revisar algunas configuraciones relacionadas con la privacidad de la cuenta. También será posible limitar ciertos cambios para evitar que el menor modifique las opciones de seguridad sin autorización.

Estas cuentas estarán diseñadas con configuraciones más estrictas desde el inicio, lo que permitirá que el uso de la aplicación se mantenga dentro de parámetros más seguros para usuarios jóvenes.

Un paso hacia mayor seguridad digital para menores

La incorporación de cuentas con control parental responde a una tendencia que se observa en varias plataformas tecnológicas, que han comenzado a integrar herramientas específicas para proteger a niños y adolescentes en internet.

Las cuentas para menores de WhatsApp incluirán controles parentales, pero mantendrán el cifrado de extremo a extremo en los mensajes./ Pixabay

En este contexto, WhatsApp busca ofrecer una alternativa que permita a las familias acompañar el uso de la aplicación, combinando herramientas de supervisión con la protección de la privacidad que caracteriza al servicio.