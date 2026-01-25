Julián Araujo fue titular con Celtic ante Hearts; fue amonestado al 79

Hearts y Celtic empataron 2-2 en Tynecastle Park, en un partido intenso correspondiente a la Scottish Premiership que tuvo emociones de principio a fin; con una gran participación de Julián Araujo. El duelo se jugó con alto ritmo, constantes disputas en el mediocampo y un cierre dramático que mantuvo la atención hasta el último minuto.

Celtic tomó ventaja muy temprano en el encuentro con un gol de Benjamin Nygren al minuto 7, quien aprovechó un espacio fuera del área para sacar un disparo preciso que venció al arquero local. El tanto inicial le permitió al conjunto visitante manejar el ritmo durante varios pasajes del primer tiempo.

Hearts respondió en el inicio de la segunda mitad y encontró el empate al 48’ por conducto de Stuart Findlay, quien conectó un remate de cabeza tras una jugada a balón parado. El gol revitalizó al equipo local y equilibró el desarrollo del partido.

Celtic | @CelticFC

El empate cayó rápido

La reacción de Celtic no tardó en llegar y al 62’ Yang Hyun-jun volvió a adelantar a los visitantes, culminando una acción ofensiva rápida que dejó sin opciones a la defensa de Hearts. El 2-1 parecía encaminar el encuentro para los Bhoys.

El partido cambió de rumbo tras la expulsión de Auston Trusty, que dejó a Celtic con diez jugadores en un tramo clave del complemento. Con superioridad numérica, Hearts adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor insistencia en campo rival.

Celtic | @CelticFC

¿Cómo fue la participación de Julián Araujo?

En ese contexto, Julián Araujo fue titular con Celtic y tuvo una participación constante por la banda derecha, cumpliendo funciones defensivas y sumándose al ataque cuando el partido lo permitió. El lateral mexicano recibió una tarjeta amarilla, reflejo de la intensidad con la que se disputó el encuentro.

La presión de Hearts dio resultado en la recta final, cuando Cláudio Braga marcó el empate definitivo al minuto 87, aprovechando un balón suelto dentro del área para desatar la celebración de la afición local.

Julián Araujo | @CelticFC

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.