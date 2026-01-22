Julián Araujo sin jugar con Celtic en la Europa League: ¿Por qué no suma minutos el mexicano?

El equipo del Celtic continúa su camino en la Europa League, ahora con un apretado empate ante el Bolonia de Italia de 2-2, mismo en el que el lateral mexicano, Julián Araujo, brilló por su ausencia. Sin embargo, este caso no es por decisión técnica, sino por una regla de registros de la UEFA.

Celtic en Europa League I AP

¿Por qué no juega Araujo en Europa League?

El lateral de 24 años no ha podido debutar con su nuevo equipo en una competencia europea, esto debido a la regla de registro, la cual indica que los equipos pueden anotar en una ‘Lista A’, a los jugadores que participarán en el torneo, misma que cerró el pasado 2 de septiembre de 2025.

Araujo se unió al equipo de Escocia el 2 de enero de 2026, por lo que le es imposible al equipo anotarlo en la Fase de Liga de la Europa League, sin embargo, aún hay una posibilidad de que el mexicano haga su aparición en la temporada 25/26.

Empate del Celtic en Europa League I AP

En caso de que el conjunto del Celtic clasifique a los Playoffs de la segunda máxima competencia de Europa, Araujo podría tener minutos, ya que la UEFA autoriza un segundo registro de clubes (por el mercado de invierno), el cual se abre el 5 de febrero y que le da la posibilidad a los equipos de sumar hasta tres nuevos jugadores en su lista.

Ante la ausencia de un lateral en el momento de los registros, el equipo de la Liga de Escocia apostó por su juvenil, Colby Donovan, quien es el encargado de proteger esa zona del campo en los juegos de UEFA.

Llegada de Julián Araujo a Celtic I @CelticFC

¿Cuándo podrá debutar Araujo en Europa League?

Con la fecha de registro programada para febrero, la realidad es que el debut del mexicano queda más allá de sus manos, ya que todo dependerá del rendimiento de su equipo en la Fase de Liga y que este pueda superarla y llegar a los Playoffs.

Actualmente, el equipo del Celtic se encuentra en la posición 24 de la tabla, misma que es el último puesto que los clasifica a la siguiente ronda, por lo que si el equipo busca superar esta fase, están obligados a derrotar a su siguiente rival, el Utrecht de la Eredivisie y que actualmente está en el lugar 34 de la Europa League.