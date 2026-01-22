Casemiro saldrá del Manchester United en verano: así se despidió el brasileño

Carlos Henrique Casemiro confirmó que abandonará las filas del Manchester United una vez que concluya su contrato al término de la presente temporada. El centrocampista de 33 años llegó a la institución inglesa en el verano de 2022 tras un millonario traspaso procedente del Real Madrid. Desde su arribo, el brasileño se convirtió en un pilar fundamental para el esquema táctico del equipo en diversas competiciones.

En partido | AP

¿Cómo fue el paso de Casemiro en el Manchester United?

A lo largo de su estancia en Manchester, el futbolista acumuló un total de 146 partidos oficiales disputados en todos los torneos. Su aporte ofensivo también fue notable para un jugador de su posición, logrando marcar 21 goles con la escuadra británica. A pesar de los altibajos colectivos, Casemiro logró mantenerse como un elemento fijo en las alineaciones titulares de sus entrenadores.

El palmarés del brasileño con el club incluye la conquista de dos trofeos nacionales de gran relevancia en el futbol de Inglaterra. En 2023, formó parte del plantel que alzó la Copa de la Liga. Posteriormente, bajo el mando de Erik ten Hag, el mediocampista sudamericano celebró la obtención de la FA Cup en el año 2024.

En juego | AP

Despedida de Casemiro

“Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses”, expresó el jugador. Mediante una carta dirigida a la afición, el mediocentro aseguró que mantendrá su concentración máxima para buscar el éxito del club en el cierre del torneo. Su profesionalismo ha sido destacado incluso en sus últimos compromisos con la plantilla.

Recientemente, Casemiro demostró su vigencia al ser elegido como el hombre del partido en el derbi de Manchester el pasado sábado. El United se llevó la victoria con un marcador de 2-0, para consolidar el buen nivel individual del experimentado volante. Sin embargo, factores económicos parecen haber sellado su destino fuera de las instalaciones del mítico estadio de Old Trafford.

Los reportes indican que su alto salario, uno de los más elevados dentro de la institución, impidió que ambas partes llegaran a un acuerdo. La renovación de su contrato no fue viable financieramente para los planes a futuro de la directiva de los Red Devils. Ante esta situación, el club optó por permitir que el jugador se marche como agente libre este verano.

La trayectoria de Casemiro en Inglaterra dejó momentos memorables tanto en la Premier League como en las diversas competiciones europeas. Su capacidad para liderar el mediocampo y su entrega física le permitieron ganarse el respeto de la exigente grada de Manchester.

El destino del mediocampista aún es incierto, pero su salida marca el fin de una era de experiencia internacional en el vestidor inglés. La afición espera que estos últimos cuatro meses sirvan para despedir a un jugador que siempre priorizó el bienestar del equipo.