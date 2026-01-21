Barcelona vence a Slavia Praga y sueña con el boleto directo a los 8avos de la Champions League

El FC Barcelona aseguró una victoria estratégica en su visita al Slavia Praga al imponerse por un marcador de 2-4 en la fase de liga de la Champions League. Este resultado permite al conjunto azulgrana alcanzar los 13 puntos en la clasificación general del torneo continental. El triunfo mantiene las aspiraciones de la escuadra catalana de finalizar dentro de los ocho primeros puestos de la tabla para evitar la ronda de eliminatorias previas en la última jornada.

Barcelona remonta y gana a Slavia Praga | AP

El encuentro comenzó con una propuesta de alta intensidad por parte del equipo checo, que logró adelantarse en el marcador de manera temprana. En el minuto 10, Vasil Kušej aprovechó una asistencia de Tomáš Holeš para batir la portería visitante tras un inicio de dominio local. Durante este periodo, el Slavia Praga consiguió neutralizar los circuitos de juego del Barcelona mediante una presión constante que dificultó la salida de balón del equipo de Hansi Flick.

La reacción del Barcelona llegó superada la media hora de juego a través de la figura de Fermín López. El centrocampista igualó el marcador en el minuto 34 tras una asistencia de Frenkie de Jong y, posteriormente, completó su doblete personal en el minuto 42 después de una jugada hilvanada con Pedri. Con estas dos anotaciones, López se consolidó como el máximo goleador del equipo en la presente fase de la competición con un total de cinco tantos.

Praga comenzó ganando el partido | AP

Antes del descanso, el conjunto local encontró la paridad nuevamente en una acción a balón parado que contó con un componente de fortuna. En el minuto 44, un desvío de Robert Lewandowski tras un córner terminó en su propia portería, estableciendo el empate 2-2 con el que ambos equipos se retiraron a los vestuarios. Hasta ese momento, el Slavia Praga había mostrado efectividad en las jugadas de estrategia, mientras el Barcelona buscaba profundidad con pases diagonales.

En la segunda mitad, la entrada de jugadores como Dani Olmo y Marcus Rashford desde el banquillo proporcionó un nuevo dinamismo al ataque azulgrana. En el minuto 63, Dani Olmo marcó el tercer gol para los visitantes con un remate al primer palo, devolviendo la ventaja al Barcelona poco después de haber ingresado al terreno de juego. El equipo visitante recuperó el control de la posesión, minimizando los intentos de contraataque del campeón checo.

El marcador definitivo de 2-4 se selló en el minuto 71 gracias a una combinación entre Marcus Rashford y Robert Lewandowski. El delantero polaco anotó en la portería rival para asegurar la diferencia de dos goles, alcanzando con ello los 114 tantos en competiciones de la UEFA. Esta anotación permitió al Barcelona gestionar los minutos finales del partido con mayor solvencia defensiva, ante un Slavia Praga que mantuvo la intensidad pero con menor claridad en los metros finales.

Barcelona es noveno de la tabla | AP

Con este resultado, el Barcelona llega a la última fecha con la posibilidad de asegurar su clasificación directa a los octavos de final. El desempeño de Fermín López y la eficacia en los cambios realizados durante el segundo tiempo fueron los factores determinantes para superar la resistencia del equipo de Praga. El cuadro azulgrana cerrará esta etapa de la competición buscando confirmar su lugar entre la élite europea del nuevo formato de la Champions League.