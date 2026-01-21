¡Cerca de los mil! Cristiano Ronaldo anotó en victoria de Al Nassr y se aproxima a su objetivo

Se acerca el millar y la historia para Cristiano Ronaldo. El portugués, que en dos semanas celebrará su cumpleaños 41, no siente el peso de la edad y sigue caminando firme hacia el objetivo de hacer mil goles (o más), antes de que decida retirarse como futbolista profesional.

Cristiano Ronaldo en celebración con Al Nassr | GROSBY GROUP

El 'Bicho' volvió a mover las redes este miércoles en la victoria de Al Nassr, que sumó la segunda victoria luego de empezar el 2026 con tres derrotas al hilo. Abdulrahman Ghareeb también se hizo presente en el marcador 1-2, en la visita a Damac, que está al borde de caer en zona de descenso.

Cristiano Ronaldo por fin celebra en 2026 con Al Nassr

El portugués finalizó el 2025 con nueve partidos consecutivos marcando gol en la Primera División de Arabia Saudita, pero en su primer juego de este año se fue en blanco en la derrota 3-2 frente a Al Ahli. Y aunque marcó contra Al Qadsiah y Al Hilal, no evitó las respectivas derrotas 1-2 y 3-1.

Cristiano Ronaldo saluda al portero Marcelo Grohe | GROSBY GROUP

Mientras que en la pasada Jornada 16, Al Nassr por fin ganó en 2026, pero sin aportación de Cristiano Ronaldo. Por lo que el de este miércoles fue el primer partido "redondo" del año para el 'Bicho', que amplió la ventaja con un tempranero gol, en la reanudación tras el descanso en el Estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz.

Sultan Al-Ghanam incorporó por derecha y encontró en el límite del área a Joao Félix, quien tras un sutil control filtró para Ronaldo. El veterano atacante portugués dejó entrar el esférico y sobre la línea del área chica definió cruzado, a pesar de la barrida de Jamal Harkass al minuto 50.

Cristiano Ronaldo could not be denied 😤



He scores his 960th career goal and doubles Al-Nassr's lead 🔥 pic.twitter.com/QTUd9Cw3aP — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 21, 2026

Curiosamente fue el defensa marroquí quien posteriormente, al 68', acortó distancia para los locales, que no encontraron el camino para al menos rescatar el empate en casa. Abdulrahman Ghareeb fue el encargado de abrir el marcador apenas al minuto cinco del compromiso, con un tiro raso luego de un mal rechace de la zaga.

Con este resultado, Al Nassr se mantiene segundo de la tabla con 37 puntos, cuatro menos que Al Hilal y con un partido más. Mientras que Damac está en el sitio 15 con 11 unidades, una más que Al Riyadh, que por ahora está entre los tres últimos clubes y por ende perdería la categoría si la temporada finalizara hoy.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los mil?

Con el tanto de este miércoles, el atacante portugués llegó a 960 anotaciones en toda su carrera, es decir, que le separan 40 de su ambicioso objetivo. En 2025, CR7 marcó 33 goles a nivel de clubes y ocho más con la Selección de Portugal, por lo que si mantiene el ritmo, puede llegar a los mil antes de que acabe el 2026.