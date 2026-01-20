Cristiano Ronaldo gana batalla legal a Juventus por salarios diferidos del Covid

Juventus sufrió un nuevo revés fuera de la cancha tras perder definitivamente una disputa legal contra su exjugador Cristiano Ronaldo. Un tribunal laboral de Turín dictaminó que el club italiano no tiene derecho a recuperar los 9.8 millones de euros que pagó al futbolista portugués en 2024, en el marco de un conflicto relacionado con salarios diferidos durante la pandemia de Covid-19.

El caso se originó por un acuerdo de reducción salarial firmado en 2020, cuando Ronaldo aceptó aplazar parte de su sueldo para aliviar la crisis financiera del club; sin embargo, el delantero alegó que nunca recibió el reembolso completo, reclamando casi 20 millones de euros en pagos atrasados, lo que derivó en un largo proceso legal que ahora llega a su fin.

CR7 en su paso por el futbol italiano | AP

El fallo del tribunal y el origen del conflicto salarial

La disputa se centró en la validez del acuerdo de reducción salarial alcanzado durante la pandemia y en un documento adicional conocido como el "Ronaldo paper", una carta paralela que, según el jugador, garantizaba el pago íntegro de los salarios aplazados. Ronaldo sostuvo que Juventus incumplió ese compromiso tras su salida del club en 2021.

En abril de 2024, un tribunal de arbitraje reconoció que no existió fraude por parte de Juventus, pero aun así ordenó al club pagarle a Ronaldo la mitad del monto reclamado, es decir, 9.8 millones de euros, además de intereses por demora y costos legales. La directiva bianconera cumplió con el pago, aunque decidió apelar la resolución poco después.

Victoria para Cristiano en la disputa salarial | AP

No obstante, el Tribunal Laboral de Turín rechazó la apelación, ratificando el fallo previo y confirmando que el dinero pagado permanecerá en manos del futbolista portugués. Con esta decisión, se cerró definitivamente el intento de Juventus por recuperar los fondos, marcando una derrota legal significativa para la institución.

El paso de Cristiano Ronaldo por Juventus y sus consecuencias

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en 2018 tras nueve temporadas históricas en el Real Madrid, en una de las transferencias más mediáticas del futbol europeo. Durante su etapa en el club italiano, disputó 134 partidos oficiales, anotó 101 goles, dio 28 asistencias y conquistó dos títulos de Serie A, además de otros trofeos nacionales.

Actualmente es jugador de Al-Nassr | AP

En agosto de 2021, el portugués dejó Turín para regresar al Manchester United por 15 millones de euros más 8 millones en variables, cerrando una etapa tan exitosa en lo deportivo como conflictiva en lo institucional. A sus 40 años, Ronaldo continúa activo profesionalmente, mientras este fallo judicial refuerza su postura y deja a Juventus con un impacto económico y reputacional considerable.