Rúben Neves quiere fichar por el Real Madrid, pero la directiva no ve claro su fichaje

Durante una temporada complicada de parte del Real Madrid, los merengues se han encontrado con problemas para fichar; sin embargo, aún hay posibilidades de que algún nuevo jugador llegue a la Casa Blanca antes de que termine el mercado de fichajes.

Según reportes, sería Rúben Neves el elegido para llegar al equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa, pero aún hay algunos detalles que frenan la contratación, específicamente detalles que no convencen al mismo club español.

Neves milita en el futbol árabe | MexSport

¿Llegará Neves al Madrid?

Con información de Antón Meana de la Cadena SER, la directiva del Real Madrid no tiene claro el fichaje de Rúben Neves, o no al menos para este periodo de invierno, ya que su contrato termina en junio, por lo que se considera un tanto innecesario pagar por él cuando pudiera ficharlo gratis tan solo unos meses después.

También el tema de su rendimiento es algo que no convence de todo a los directivos merengues, incluso aunque algunos entrenadores dentro de la institución tienen contemplado fichar a un central o a un mediocampista después de un análisis de lo que le falta al equipo esta temporada.

La renovación podría frenar el traspaso | MexSport

"Rúben Neves quiere fichar por el Real Madrid en este mercado de invierno. Técnicos del departamento de futbol creen que el equipo necesita reforzar el centro del campo, pero la directiva tiene dudas de su rendimiento y que termine contrato en junio hace que no vean necesario pagar un traspaso por él en enero. El jugador tiene una oferta muy jugosa de renovación por parte del Al Hilal, pero desea jugar en el equipo blanco", expresó la cadena.

El cierre del mercado de fichajes todavía tiene una semana de distancia, por lo que se podría dar la transferencia en dado caso de que por parte de todos los protagonistas se de luz verde.

¿Qué viene para los Merengues en la temporada?

Con la derrota del Barcelona ante Real Sociedad en LaLiga, Real Madrid se ha puesto a un solo punto de los culés en la tabla de posiciones, por lo que aún aspiran a poder levantar un título importante en esta campaña, incluso tomando en cuenta que aún siguen vivos en Champions League.

Neves ante el Real Madrid en el Mundial de Clubes | MexSport

Hablando del torneo europeo, se mantienen en la parte alta de la tabla aún entrando a puestos directos de clasificación asegurándose el puesto siete. Aún le quedan dos partidos; el primero de ellos ante Mónaco y el segundo, el cual también será el último en contra de las Águilas de Benfica.