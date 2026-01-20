Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana

Los jugadores fueron recibidos de gran manera tras vencer a Marruecos en la Final

Festejan su título | AP
Associated Press (AP)
20 de Enero de 2026

El equipo triunfante de Senegal recibió el martes una bienvenida de héroes durante su desfile en la capital Dakar el martes tras su victoria en una caótica final de la Copa Africana de Naciones en la que los jugadores abandonaron brevemente el campo para protestar por un penal pitado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Durante la tarde, la selección recorrió lentamente Dakar en un autobús descapotable, recibido por el ensordecedor sonido de vuvuzelas, bocinas de coches y cánticos festivos de decenas de miles de aficionados, muchos de ellos vistiendo camisetas de Senegal.

De pie sobre un autobús de dos pisos, los jugadores se turnaron para levantar el trofeo y una bandera senegalesa, aplaudiendo y saludando a la multitud.

Celebraron su título
Celebraron su título  | AP

Los aficionados se subieron a las vallas publicitarias y techos de coches para ver a los campeones, utilizando cualquier punto de vista que pudieran encontrar para ver a los Leones de Teranga.

Senegal había ganado su primera Copa Africana en 2022 al vencer a Egipto en una tanda de penales.

Los jugadores llegaron al aeropuerto internacional fuera de Dakar por la madrugada y fueron recibidos por el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye, quien elogió su desempeño. "Lo hicieron heroicamente, jugaron un fútbol bonito, fueron increíblemente correctos y fueron ejemplares tanto dentro como fuera del campo. Sólo podemos estar orgullosos de ellos", afirmó el mandatario.

Recorrieron Dakar
Recorrieron Dakar | AP

Senegal derrotó al anfitrión Marruecos de manera dramática tras una final cargada de tensión en Rabat.

Pape Gueye anotó el único gol del partido en tiempo extra para los Leones de Teranga. Algunos aficionados intentaron invadir el campo en la agonía del encuentro. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la decisión del equipo senegalés de abandonar el campo como "inaceptable" el lunes en un comunicado que fue respaldado por la Confederación Africana de Fútbol.

Conquistaron su segundo título de Copa Africana
Conquistaron su segundo título de Copa Africana | AP

