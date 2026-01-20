Gianni Infantino sobre las escenas en la Final de la Copa Africana de Naciones: "Deben ser condenadas"

El hecho de que Senegal abandonara el campo para protestar por las decisiones del árbitro antes de conquistar el título de la Copa Africana de Naciones en medio de un surrealista caos fue “inaceptable”, afirmó el lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino criticó al cuerpo técnico, jugadores y algunos aficionados de Senegal por su comportamiento al cabo del tiempo reglamentario del partido contra la anfitriona Marruecos, algo asombroso para la final de una competición internacional.

Gianni Infantino habló sobre lo ocurrido en la Copa Africana de Naciones | AP

“Las escenas desagradables presenciadas (el domingo) deben ser condenadas y nunca repetidas”, publicó el líder de la FIFA en su cuenta de Instagram después de asistir al partido en Rabat.

“Espero que los cuerpos disciplinarios pertinentes de la CAF (la Confederación Africana de Fútbol) tomen las medidas apropiadas”, escribió Infantino.

La CAF también describió los incidentes como inaceptables en un comunicado posterior y dijo que está “revisando todas las grabaciones y remitirá el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas adecuadas contra los culpables”.

Esa vía legal no fue suficiente para la federación de Marruecos, que reaccionó a la pérdida de su torneo en casa —cuatro años antes de co-organizar la Copa Mundial de la FIFA 2030— con una demanda inusual el lunes.

La federación marroquí dijo que emprendería acciones legales con la CAF y la FIFA sobre los jugadores de Senegal que abandonaron el campo en protesta, lo que obligó a una interrupción de 15 minutos en un partido que terminarían ganando 1-0 en tiempo extra.

Pape Thiaw, el técnico de Senegal, enfrenta severas sanciones por su actuación al llevar a sus jugadores de regreso al vestuario cuando a Marruecos se le otorgó un penal en el tiempo de descuento. El lanzamiento fue atajado en rocambolescas circunstancias.