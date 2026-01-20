Kylian Mbappé sobre la salida de Xabi Alonso: "No tuvimos ningún problema"

Xabi Alonso dejó su puesto como entrenador del Real Madrid después de perder la Final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, lo que desató una oleada de rumores sobre las causas de su despido al frente del cuadro merengue.

Tras la salida del español y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo merengue, Kylian Mbappé habló sobre los verdaderos motivos de la salida de Alonso, aunque eso sí, apaciguó los rumores sobre la incidencia de los jugadores en la decisión de la mesa directiva del Real Madrid.

Mbappé habló sobre la salida de Xabi Alonso | AP

"No tuvimos ningún problema con Xabi Alonso. Decir que Xabi no tuvo éxito no es cierto. Se fue antes de ganar los títulos. Solo perdimos la Supercopa con él. Xabi, en mi opinión, será un entrenador fantástico. Tuve una gran relación con él", comentó Mbappé en una entrevista reciente

Luego de la salida de Alonso del Real Madrid, los rumores apuntaron a que los jugadores no estaban de acuerdo con la filosofía de trabajo del exentrenador del Bayer Leverkusen, algo que tensó el ambiente y desencadenó la salida de Xabi Alonso, algo que ya desmintió Mbappé.

Vivo en todas las competencias

Xabi Alonso dejó vivo al Real Madrid en todas las competencias que estaban disputando, a pesar de perder la Final de la Supercopa ante el FC Barcelona.

Estaba vivo en la Copa del Rey, Arbeloa quedó fuera ante Albacete, en Champions League se encuentran dentro de los ocho primeros lugares y quedó a cuatro puntos del Barcelona.

Tras la victoria del fin de semana pasado ante el Levante, y la caída del cuadro culé frente a la Real Sociedad, el Real Madrid está a un punto del Barcelona en LaLiga.

Este martes, el cuadro merengue podría asegurar su clasificación dentro de los primeros ocho lugares en la Champions League, eso sí, siempre y cuando le ganen al Monaco en el Santiago Bernabéu.