Guido Rodríguez apunta a volver a LaLiga con el Valencia

Guido Rodríguez se mantendría en Europa, el mediocampista argentino está cerca de llegar al Valencia cedido desde el West Ham de cara al Mundial 2026 en donde busca sumar minutos importantes y protagonismo para ser incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni.

De acuerdo con el periodista Matteo Moretto el sudamericano está prácticamente cerrado su cesión al conjunto español, mismo que estaría pagando el sueldo del jugador hasta el próximo verano todo esto tras no avanzar el ofrecimiento que se le hiciera a la Juventus.

Guido l X:Guido_Rodriguez

¿Se cayó su llegada al Gremio?

Cabe mencionar, que se informó hace algunos días que Guido Rodríguez ya habría dado su visto bueno para unirse al proyecto del Gremio tras analizar sus opciones en el mercado europeo. Los medios locales aseguraban que el futbolista prioriza la actividad por encima de las propuestas económicas que llegaron desde otras ligas menores.

La oferta enviada al West Ham era aproximadamente de tres millones de euros por la ficha del experimentado mediocampista de contención. En ese momento, únicamente restaba el sí definitivo de los Hammers para que el traspaso se concretara de manera oficial entre ambas instituciones.

Guido Rodríguez l X:Guido_Rodriguez

¿Cómo fue su primera etapa en LaLiga?

Luego de tres temporadas y media desde su llegada al Betis, el club verdiblanco comunicó de manera oficial que el mediocampista argentino, Guido Rodríguez, no continuaría en el club de cara al inicio de la temporada 2024-25.

En la temporada 2021-22 fue el MVP del equipo, campaña en la que se adjudicó la Copa del Rey, elegido por la afición. El pivote disputó 47 partidos con la verdiblanca entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League, juntando un total de 3 mil 843 minutos dentro de la cancha, 2 goles y dos asistencias.

Cabe mencionar, que Guido Rodríguez eligió salir del equipo. El propio vicepresidente del Betis, José Miguel Catalán, confirmó que el club sí hizo una oferta de renovación de contrato, pero fue el propio Guido Rodríguez quien rechazó quedarse en el equipo.

“Hicimos una propuesta para ampliar su contrato, pero no aceptó la oferta”, declaró en su momento el dirigente de los Verdiblancos que buscaban retener al mediocampista, una pieza clave en la plantilla de la institución.

Guido en el Betis l X:Guido_Rodriguez



