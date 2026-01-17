¿Vuelve a América? Guido Rodríguez apunta a dejar el futbol europeo

Guido Rodríguez busca recuperar el protagonismo perdido en Inglaterra para asegurar su lugar en la lista definitiva de la Selección Argentina. La dirigencia del Gremio aceleró las negociaciones durante las últimas horas con la intención de repatriar al jugador al continente sudamericano.

¿Guido Rodríguez llega al Gremio?

Guido Rodríguez ya dio su visto bueno para unirse al proyecto del club brasileño tras analizar sus opciones en el mercado europeo. Los medios locales aseguran que el futbolista prioriza la actividad por encima de las propuestas económicas que llegaron desde otras ligas menores.

La oferta enviada al West Ham sería aproximadamente de tres millones de euros por la ficha del experimentado mediocampista de contención. En este momento, únicamente resta el sí definitivo de los Hammers para que el traspaso se concrete de manera oficial entre ambas instituciones.

Guido Rodríguez, interesado en el movimiento

Los directivos del club de Porto Alegre mantienen un optimismo elevado debido a la predisposición que mostró el mediocampista desde el primer contacto. El equipo busca jerarquía para afrontar las competencias internacionales y ve en el argentino el pilar ideal para su esquema defensivo.

El futbol de Brasil atrae figuras de renombre mundial gracias a su poderío económico y la alta competitividad de su torneo nacional. La llegada de un campeón del mundo representaría un salto de calidad enorme para la plantilla dirigida por Renato Portaluppi este año.

El cuerpo técnico nacional sigue de cerca estos movimientos, ya que necesitan que sus referentes tengan ritmo de competencia activa.

Si el West Ham acepta las condiciones propuestas, el mediocampista viajará en los próximos días para realizar los estudios médicos de rutina en Porto Alegre.

