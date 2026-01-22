¡Otra vez Quiñones! El atacante anota doblete en victoria contra Al Ittihad de Karim Benzema

Julián Quiñones volvió a demostrar que es de los jugadores de Selección Mexicana en mejor nivel. El exjugador del Atlas y América anotó de nueva cuenta en la Liga Profesional Saudí, pero ahora ante el Al Ittihad de Karim Benzema.

Quiñones tomó el balón desde medio campo y abrió para la banda izquierda y de inmediato se metió al área. El nacionalizado mexicano recibió un gran centro raso y remató de primera intención al minuto 37, para dar el empate a Al-Qadisiya.

Por si fuera poco, Quiñones anotó el segundo tanto de su equipo para la victoria parcial. Mohammed Aboulshamat hizo una gran jugada individual y, después de un pase entre líneas, dejó solo a Julián para el 2-1 para su equipo.

El delantero de la Selección Mexicana volvió a alzar la mano para ser considerado en la lista final de Javier Aguirre, pues su rendimiento en la Liga Profesional Saudí es de enmarcar. Julián Quiñones cuenta actualmente con 16 participaciones directas de gol (goles y asistencias) en 17 partidos de liga.

¿Cómo fueron las acciones del partido?

Pese a que la victoria fue del Al-Qadisiya, los primeros minutos fueron complicados para el equipo de Julián Quiñoñes. Al Ittihad, equipo de Karim Benzema, abrió el marcador gracias a un tanto del Balón de Oro francés.

Karim Benzema cobró de una manera brillante la pena máxima al 29, con un disparo que venció a Koen Casteels. El arquero belga se adivinó la trayectoria del disparo, pero no fue suficiente para detener dicho balazo, que fue el único tanto para Los Tigres.

Julián Quiñones | @AlQadsiahEN

Tras el gol del exjugador del Real Madrid, la figura del partido fue Julián Quiñones, quien anotó el primero de sus dos tantos al 37. Ya en la segunda mitad, el canterano de Tigres volvió a repartir la dosis al 59’.

Quiñones encendido

Además de las participaciones de gol en liga, el mexicano también cuenta cuatro tantos más por la King 's Cup. El exjugador de América, Atlas, Lobos Buap, Tigres y Venados es de los más embalados de cara al Mundial 2026.

Julián Quiñones | @AlQadsiahEN